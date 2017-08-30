Вместе со сборной волгоградцы сначала успешно прошли групповой раунд, где выиграли у соперников из Румынии, Японии и вничью завершили поединок с американцами, заняв тем самым первое место в своем квартете "Д", сообщил "Высоте 102" пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин. Уже на стадии плэй-офф в 1/8 финала россияне со счетом 17:2 сокрушили противников из Аргентины, а затем еще раз, теперь в четвертьфинале, одолели неуступчивых японцев – 12:7. Ключевым стал полуфинальный поединок наших ребят с грозными итальянцами, который российская сборная провела очень здорово и смогла добиться заслуженной виктории со счетом 11:9. Таким образом, до вершины Универсиады оставался всего лишь один шаг в решающей дуэли с главным фаворитом любых международных ватерпольных баталий – командой Сербии. Увы, на сегодня балканский конкурент выглядит объективно сильнее, что и подтвердил на водной площадке бассейна "Taiwan Sport University Arena" – 15:4. Соответственно волгоградцам и их соотечественникам достаются серебряные награды Универсиады, что является бесспорным достижением и повторением успеха четырехлетней давности на студенческих Играх-2013 в Казани.

В Тайване очень близки к спортивному подиуму были и наши девушки-ватерполистки. Состав женской сборной страны был усилен также "спартаковским" трио: честь России, региона и клуба защищали опытная медалистка недавнего чемпионата мира Ольга Горбунова, а также Наталья Чурзина и голкипер Анастасия Верхоглядова. Девушки достойно боролись, но смогли стать лишь четвертыми.

В течение 13 дней борьбы на Всемирной Универсиаде свыше 10 тысяч участников из более чем 150 стран планеты разыграли награды в 21 виде спорта. Завоевав в общей сложности 94 медали (25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых), россияне заняли четвертое место в общекомандном зачете, пропустив вперед японцев, южнокорейцев и хозяев Универсиады.