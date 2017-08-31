







Традиционный конкурс профессионального мастерства среди работников предприятий бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ» из Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ставрополья и Кубани прошел с 22 по 24 августа в Краснодаре на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго, участие в девятых по счету состязаниях дали возможность волгоградцам продемонстрировать свои профессиональные знания, умения и навыки.





В общем зачете специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» набрали 2772 балла, обеспечив победу команде. Всего у команды - четыре золотых результата, два серебряных и одно бронзовое место. Кроме того, в команде волгоградских энергетиков – два абсолютных чемпиона, набравших максимальное количество баллов.





«Подобные конкурсы мастерства позволяют людям расти профессионально, что в свою очередь повышает качество работы предприятий электроэнергетики, подтверждает профессионализм сотрудников на очень высоком уровне, - отметил генеральный директор Михаил Зимин. - Это наша третья победа в конкурсах профмастерства, за которой стоит ежедневный труд, желание идти вперёд и развиваться. Такое признание нашего профессионализма гарантирует безопасность энергоснабжения региона».



