Управляющей компании "МУК г. Волгограда" не удалось оспорить в арбитражном суде постановление военного комиссариата Дзержинского и Центрального районов города о привлечении к административной ответственности за несвоевременное предоставление списков граждан, состоящих или обязанных состоять на военном учете. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, наказание, предусмотренное ст.21.3 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

Согласно материалам дела, комиссариат вынес постановление об административном правонарушении в области воинского учета в июне этого года. Управляющая компания, не согласившись с решением, обжаловала его. Поскольку данное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, оно было прекращено.



