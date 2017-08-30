Арбитражный суд Волгоградской области обязал включить ООО «Нова» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, своей репутацией компания может поплатиться за срыв строительства домов для переселенцев из аварийного жилья в Средней Ахтубе Волгоградской области. Ранее Волгоградское УФАС отказало в ходатайстве ГКУ «Управление капитального строительства» во включении фирмы «Нова» в данный реестр, однако УКС обжаловало это решение антимонопольного органа в арбитражном суде. И вот суд признал решение Волгоградского УФАС незаконным и обязал включить фирму «Нова» в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Решение суда не вступило в законную силу.

Между тем, компания «Нова» фигурирует в деле так и не построенных домов в Средней Ахтубе для жителей аварийных бараков. Эта фирма в июле прошлого года получила контракт на проектирование и возведение трехэтажного дома. Проект и получение необходимых заключений экспертизы должны были быть готовы к октябрю того же года. Однако в компании так и не справились со своей работой, и в результате контракт был расторгнут по инициативе заказчика. Но в фирме «Нова» посчитали действия заказчика несправедливыми, помощь управления капитального строительства – недостаточной. И даже подсчитали свои «убытки» в размере более 1 миллиона рублей. Впрочем, суд отказал компании в удовлетворении всех требований, и фирме не удалось перевалить ответственность «с больной головы на здоровую». При этом реализация программы переселения граждан из аварийного жилья в Средней Ахтубе едва не оказалась под угрозой срыва - пришлось в срочном порядке приобретать для жителей аварийных домов уже готовое жилье.

Интересно, что ООО «Нова» уже не первый раз подводит жителей аварийных домов, которые и так годами ждут новые квартиры. В результате неисполнения своих обязательства контракты с этой компаний разрываются, а достраивают за «горе-строителей» уже другие фирмы, которые более ответственно относятся к своей работе. При этом «крайними» можно назвать и компании, которые ООО «Нова» нанимала для строительства домов на условиях субподряда – с ними иногда «забывали» расплачиваться. Между тем, финансовые претензии, судя по картотеке арбитражного суда Волгоградской области, выдвинули в адрес ООО «Нова» также администрация Волгограда и Городищенского района с требованием взыскания неустоек и задолженностей.

И вот теперь, в случае вступления в законную силу решений арбитражного суда, репутации ООО «Нова» будет дана оценка, которая не позволит данной компании участвовать в конкурсах на строительство домов в том числе по социальным программам и тем более – получать выгодные контракты, за неисполнение которых, получается, вынужден расплачиваться бюджет.



