В Волгограде застройщика обязали заделать трещины в новой высотке









Суд обязал ООО "Пневмострой" - застройщика многоквартирного дома №8 на улице Новороссийской - заделать трещины на лестничных клетках. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, строительная компания должна выполнить работы в десятидневный срок со дня вступления решения в силу. Многоквартирный дом на Новороссийской был введен в эксплуатацию в конце декабря 2012 года. Проблемы в новой высотке были выявлены всего через 4 года после сдачи объекта. Так, управлением жилищной инспекции Волгограда в ходе проверки было установлено наличие на лестничных клетках подъезда №1 трещин глубиной раскрытия более 3 мм. Управляющей компанией - ООО "МУК г. Волгограда" - были установлены контрольные маячки, заведен журнал наблюдения. Согласно произведенным в нем записям, пока каких-либо изменений деформации стен не произошло. Управляющая компания направила в адрес застройщика уведомление по устранению недостатков конструктивных элементов здания в местах общего пользования в рамках гарантийных обязательств. Однако до настоящего времени работы не выполнены, что послужило причиной направления иска в суд. Представители ООО "Пневмострой" в отзыве пояснили суду, что общество находится на стадии ликвидации, но не оспаривает обязанность по выполнению ремонтных работ, а принимает все меры для выполнения гарантийных обязательств по вышеуказанному жилому многоквартирному дому. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Отметим, что в Волгограде это уже не первый случай, когда в новых многоэтажках, принятых в эксплуатацию, выявляются многочисленные недоделки и откровенный брак. "Высота 102" недавно рассказывала о проблемах, с которыми столкнулись жильцы нового многоквартирного дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда. Разрушающийся фасад здания представлял серьезную опасность жизни и здоровью людей. В итоге высотку пришлось "оголить". Теперь без фасада здание оказалось беззащитным перед ветром, дождем и морозом. В скором времени, по словам жильцов, они столкнутся с новой проблемой - промерзанием стен, что может спровоцировать дальнейшее разрушение многоэтажки.









Фото дома на Новороссийской с сайта rosrealt.ru