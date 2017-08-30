В музее «Память» в Волгограде открылись новые уникальные экспозиции









Сегодня в музее «Память» в здании ЦУМа открылись два новых зала - «Связь в бою - святое дело…» и «Они пленили Паулюса».

Как рассказал ИА «Высота 102» заведующий музеем Анатолий Гордияш, зал «Связь в бою - святое дело…» рассказывает о средствах связи, с помощью которых было передано сообщение о пленении фельдмаршала Ф. Паулюса в Сталинграде.





«Здесь экспонируется уникальная техника и аппараты связи, работавшие в штабах различных воинских частей и соединений. В полном комплекте развернут аппарат Бодо. Выставляются радиостанции «РБ», «РАФ-КВ», «РБМ-1», «РСБ-Ф» выпуска 1940-1942 годов. Примечательно, что связисты, обеспечившие связью эти сталинградские события, впоследствии работали на Нюрнбергском процессе», - объяснил Анатолий Михайлович. В зале показана работа отделений связи Донского фронта, обеспечивавших координацию и слаженную деятельность воинских соединений при разгроме противника под Сталинградом.

Экспозиция второго зала посвящена бойцам и командирам Красной Армии, которые непосредственно участвовали в штурме Центрального универмага и захвате штаба 6-й немецкой полевой армии. «Многие имена на слуху, но были и те участники пленения, которые долго оставались в тени. А свои звезды Героев получали позже – на других фронтах. Мы постарались найти в архивах документы и создали совершенно новую уникальную экспозицию», - объяснил Анатолий Гордияш.









Здесь можно увидеть коллекцию личных вещей заместителя командира бригады по политчасти подполковника Л. А. Винокура, организовавшего проведение переговоров, начальника штаба 64-й армии генерал-майора И. А. Ласкина, принявшего капитуляцию южной группировки войск противника и фельдмаршала Ф. Паулюса, а также начальника оперативного отдела штаба 64-й армии полковника Г. С. Лукина.

У волгоградцев и гостей города, по мнению директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина, есть хороший повод посетить новые залы музея «Память». Новая экспозиция несомненно привлечет внимание и тех, кто постоянно бывает в музее, и кто только собирался здесь побывать. «Коллективом музея проделана неформально и с любовью огромная работа», - отметил, поздравляя коллег на церемонии открытия новых залов, Алексей Васин.





Новая экспозиция открылась при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.



