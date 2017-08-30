Жители двух районов региона – Быковского и Клетского – оплатили взносы за капремонт хуже остальных муниципальных образований и городских округов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте фонда капремонта, так, в 2017 году процент оплаты в этих районах составил всего около 58%. В то время, например, жители Котельниковского района внесли взносов почти на 100%. Всего в 2017 году жителям региона было начислено взносов на 1,3 миллиарда рублей, а заплатили они 1,16 миллиарда рублей – процент оплаты составил 87,8%. Только жители областного центра заплатили в этом году 666 миллиона рублей, тогда как должны были больше – 763 миллиона рублей.



