В ближайшие дни, с 31 августа по 2 сентября, в большинстве районов Волгоградской области и Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в областном главке МЧС. В отдельных северо-западных и юго-западных районах области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.

В сложившихся условиях ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.