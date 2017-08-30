В день 15-летия МегаФон наградил самых верных волгоградских абонентов





В Волгограде первый салон «МегаФона» открылся 15 лет назад и в первые пять дней 5000 волгоградцев стали абонентами нового оператора. Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании, многие из тех, кто подключился к «МегаФону» еще в первые дни, и сейчас сохраняют верность своему оператору. В день своего юбилея волгоградский «МегаФон» вручил подарки абонентам с «максимальным» стажем, определив их с помощью генератора случайных чисел.

«Спасибо за доверие, которое оказываете нам уже полтора десятка лет! – обратился к ним директор Волгоградского отделения компании Кирилл Давыдов. – С первых дней работы мы знали, что пришли в регион всерьез и надолго. И что только связь самого высокого качества поможет не только подключать, но и удерживать абонентов. Мы строили сеть, запускали новые технологии, открывали салоны для вас. И теперь можно с уверенностью сказать: вы – не просто наши абоненты. Вы – наши верные друзья. А значит, впереди вас ждет еще немало приятных сюрпризов от «МегаФона!».

«Абоненты-долгожители» любят вспоминать, как связь компании помогала им в различных ситуациях.













«В деревне, где живут мои родители, много лет только «МегаФон» и ловил, – рассказывает один из первых абонентов Константин Силуянов. – Да и сейчас качество сигнала у него лучшее. Что еще нужно, чтобы звонить родным?».

«Как-то поехал на рыбалку, и на мокрой грунтовке застрял намертво, – делится житель Иловли Дмитрий Черенко. – Осень, кругом ни души, но сеть «ловит»! Дозвонился до брата, часа через полтора он подъехал со знакомым трактористом. Вытащили!».

Сейчас абонентам нужна не только голосовая связь. И сами абоненты уже иные – цифровые, активно пользующиеся мобильным интернетом. В этой сфере «МегаФон» – в числе лидеров.

«Почему пятнадцать лет на МегаФоне и не ухожу? Потому что как только появляется что-то новое – у моего оператора это уже есть, – рассказал волгоградец Руслан Чекмаев. – Только начали писать в газетах про 4G-интернет – а у МегаФона покрытие почти по всему Волгограду. Потом и на даче у меня появилось. Желаю и дальше развиваться, предлагать нам все самое передовое!».

Напомним, именно «МегаФон» начал вводить в России рублевые тарифы (до этого цены на мобильную связь были в долларах), начал строить сеть за пределами мегаполисов на «неперспективных», как считалось, территориях.

Расчет оказался верным. Доступные цены и связь, впервые пришедшая в районы, стали причиной «взрывного» роста абонентской базы «МегаФона». Сейчас в Волгоградской области у оператора более 1,4 миллиона клиентов. А сеть, строительство которой не прекращалось все 15 лет, уверенно покрывает 98% территории региона.



