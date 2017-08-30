На вопросы о выборах избирателям Волгоградской области ответят в круглосуточном колл-центре ЦИК РФ





С сегодняшнего дня в Центризбиркоме РФ начинает работу в круглосуточном режиме информационно-справочный центр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК, избиратели, кандидаты, представители партий могут обращаться за экспертным советом по теме грядущего единого дня голосования, позвонив по телефону 8-800-301-12-09. Колл-центр будет работать до 18 часов 12 сентября. Напомним, выборы по всей стране состоятся 10 сентября. В информационно-справочном центре ЦИК можно получить информацию о порядке голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания, запросить контактные данные избирательных комиссий, узнать подробнее о проводимых кампаниях.

В Волгоградской области «горячая линия» по вопросам выборов будет работать непосредственно в день голосования. 10 сентября будут подведены итоги 76 избирательных кампаний по замещению 313 мандатов. В частности, избирается 46 глав сельских поселений, в 30 муниципальных образованиях предлагается к замещению 267 депутатских мандатов. Самые крупные кампании проходят в Михайловке, где выберут новый созыв гордумы, а также в Камышинском районе. Всего зарегистрировано 596 кандидатов.

Наиболее статусными можно назвать дополнительные выборы двух депутатов Волгоградской облдумы - по Среднеахтубинскому округу №9 и Дзержинскому №15. Зарегистрированы 10 кандидатов, все они выдвинуты партиями. Это представители четырёх парламентских объединений (КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия») и кандидаты от «Партии пенсионеров». До 1 сентября, согласно календарному плану довыборов, допускается подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата. Однако на сегодняшний день подобных исков не заявлено. Самоотвод участника выборов или отзыв партией своего выдвиженца возможен до 4 сентября.



