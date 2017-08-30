В Волгограде на заводе «Химпром» собрали совещание по вопросам ликвидации «белого моря»









Вопросы экологии и будущего завода «Химпром» обсуждают в эти минуты на представительном совещании, которое проходит на площадке предприятия – банкрота, сообщает ИА «Высота 102». Участие в совещании принимают губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заместители, представители госкорпорации «Ростех», Минпромэнерго, Нижне-Волжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, потенциальные инвесторы, а также конкурсный управляющий и управляющий директор ВОАО «Химпром». Известно, что разговор пойдет о возможном включении в федеральную программу мероприятий по ликвидации гигантских объемов отходов производства завода, которые сосредоточены недалеко от прибрежной полосы Волги. Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который 9 августа посетил Волгоград с рабочим визитом, подписал отдельное поручение профильным министерствам и ведомствам с указанием представить предложения по разработке проекта ликвидации опасных отходов волгоградского завода «Химпром».













Так называемое «белое море» «Химпрома», глубина которого достигает около 40 метров, принято считать «бомбой замедленного действия». Некоторые эксперты называют огромные суммы, необходимые для решения вопроса. Параллельно существует мнение авторитетных специалистов, что залежи отходов уже давно не представляют никакой опасности и даже могут быть использованы в производстве бетона – соответственно, это не требует больших затрат. Ветераны завода рассказывают, что в 70-е годы прошлого века в результате попадания содержимого «белого моря» в Волгу был нанесен серьезный вред экологии, но с тех пор ситуация изменилась. Комплекс мер по нейтрализации захоронений, проведенный после аварии в восьмидесятых годах, дал свой результат – класс опасности отходов, по мнению некоторых экспертов, сегодня невысокий. К каким шагам в итоге приведет изучение специалистами ситуации с шламонакопителями – пока неизвестно. Нет информации и о работе в этом направлении заместителей губернатора Романа Бекова и Александра Беляева, которым глава региона дал поручение начать предпроектную подготовку документации для вхождения региона в госпрограмму по ликвидации вредных накоплений вблизи завода.