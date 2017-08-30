В районном суде Волгограда отработали сценарий нападения «банды ГТА»»

В Советском суде Волгограда прошла практическая тренировка по отработке задач при конвоировании содержащихся под стражей лиц в лифтовых кабинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, в учении приняли участие сотрудники батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД по Волгограду и службы судебных приставов. Отрабатывались действия по отражению возможного нападения со стороны конвоируемых лиц.

Напомним, недавно в Московском областном суде члены так называемой «банды ГТА», обвиняемых в серии убийств и разбоев, совершили нападение на конвой в кабине лифта. Межу тем, Советский районный суд – это одно из немногих подобных учреждений, оборудованных лифтами.



