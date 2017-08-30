В Волгоградской области нашли 298 боеприпасов времен войны

Почти три сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны были найдены в поле в трех километрах южнее поселка Самофаловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, опасную находку обнаружили участники поисковой экспедиции "Сталинградский прорыв".

В местах, где шли кровопролитные бои за Сталинград, поисковики нашли артиллерийские снаряды разного калибра: 1 -152 мм, 2 -122 мм, 28 -75 мм, 15 - 45 мм, а также 143 минометных мины, 88 ручных гранат и трехкилограммовую тротиловую шашку. Выставлено оцепление. Сделана заявка на разминирование взрывоопасного арсенала.

Еще один боеприпас обнаружили в Иловлинском районе местные жители. Напротив турбазы "Газпром" в 500 метрах от берега Дона они нашли предмет, похожий на мину военных лет. Проводится проверка.



