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Происшествия
 30.08.2017 09:53

В Волгоградской области нашли 298 боеприпасов времен войны

Почти три сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны были найдены в поле в трех километрах южнее поселка Самофаловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, опасную находку обнаружили участники поисковой экспедиции "Сталинградский прорыв".
В местах, где шли кровопролитные бои за Сталинград, поисковики нашли артиллерийские снаряды разного калибра: 1 -152 мм, 2 -122 мм, 28 -75 мм, 15 - 45 мм, а также 143 минометных мины, 88 ручных гранат и трехкилограммовую тротиловую шашку. Выставлено оцепление. Сделана заявка на разминирование взрывоопасного арсенала.
Еще один боеприпас обнаружили в Иловлинском районе местные жители. Напротив турбазы "Газпром" в 500 метрах от берега Дона они нашли предмет, похожий на мину военных лет. Проводится проверка.

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ГБУК «Волгоградский государственный новый экспериментальный театр» направило еще один иск к КСП Волгоградской области о признании недействительным выданного ранее учреждению представления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, представление было выдано по результатам проверки палаты по пресечению и устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Однако в ГБУК «НЭТ» с позицией КСП не согласились  и просят  суд признать  недействительным представление в части некоторых требований. Например,   об обязании  ГБУК «НЭТ» размещения информации об изменениях существенных условий договоров в единой информационной системе согласно требованиям Положения о закупках...
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Общество 31.08.2017 16:56

Роман Шкода назначен шеф-редактором волгоградского городского канала "МТВ" Известный волгоградский краевед Роман Шкода несколько минут назад был представлен коллективу городского телеканала "МТВ" в должности шеф-редактора, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, в середине августа Шкода уволился по собственному желанию из волгоградского областного краеведческого музея, где отвечал за связи с общественностью. Волгоградским зрителям Роман Шкода известен как автор и ведущий "Царицынских историй" - цикла передач о малоизвестных и забытых фактах из истории нашего города. Он является главным редактором сайта "Царицын.рф", автором уникальных экскурсий по городу-герою, имеет опыт руководящей работы. Главный редактор волгоградского городского канала "МТВ" Дмитрий Трофимов информацию о назначении Шкоды своим заместителем подтвердил. По его...
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Волгоградское  УФАС признало рекламу продукции завода «Пивовар» с использованием изображения скульптуры «Родина-мать зовет!» и Георгиевской ленты нарушающей требования закона. Как сообщили ИА «Высота 102» в антмонопольном органе, решение вынесено в отношении ООО «Пивовар – живое пиво ИБТ», ООО «Держава ЮФО», ООО «Щит».  Комиссия усмотрела в данной рекламе нарушение двух запретов. В частности,  были выявлены признаки неэтичной рекламы - совместное использование образа Родины-матери и бутылок с алкоголем принижает значимость идеи, вложенной в создание памятника «Родина-мать зовёт!» и Георгиевской ленты. Это, по мнению членов комиссии, может оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны. Также законом запрещена наружная реклама алкоголя. Хотя вывеска была демонтирована неизвестными...
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Спорт 31.08.2017 15:34

Боксеры из Луганска и Донецка приехали в Волгоград на турнир в честь Дня города В Волгограде открылись XXIV Всероссийские соревнования по боксу. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации бокса Волгоградской области, состязания посвящены Дню города, а также памяти волгоградских боксеров. В город на Волге приехали спортсмены из 19 регионов России, а также стран ближнего зарубежья: ЛНР, ДНР, Узбекистана и Азербайджана.  Соревнования продлятся четыре дня. На ринг во Дворце спорта выйдут 94 спортсмена от 18 до 40 лет, выступающие в 10 весовых категориях. Увидят зрители и бои мастеров спорта международного класса, в том числе и нашего земляка Артема Сусленкова. Регион также представят мастера спорта...
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Происшествия 31.08.2017 14:24

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, столкновение произошло в Красноармейском районе на улице Лазоревая. Пострадали 3 человека - пассажирки маршрутки. В больницу доставлены 53-летняя женщина и 19-летняя девушка, третья пострадавшая - пожилая 79-летняя женщина - от госпитализации отказалась.
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Общество 31.08.2017 14:18

Пассивный ремонт дорог в Волгограде держит водителей и пешеходов в тонусе Открытые люки на проезжей части, горы строительного мусора вдоль обочин и камни вместо пешеходных дорожек стали настоящим испытанием для пешеходов и водителей на улице 39-й Гвардейской дивизии в Краснооктябрьском районе. Съемочная группа "Высоты 102" сегодня убедилась, что неспешный ремонт этой магистрали представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей.  Масштабный ремонт 39-й Гвардейской энергично начался в начале июля. Менее чем за месяц подрядчик - МБУ "Северное" - успел поменять бордюры, установить подпорную стенку, приступил к укладке асфальта на проезжей части и пешеходных тротуарах. Однако в августе работы сошли на нет....
Прочитана: 4987 раз
Здравоохранение 31.08.2017 14:13

Студент-иностранец одного из волгоградских вузов госпитализирован с диагнозом - лихорадка Денге. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. Как стало известно ИА «Высота 102», 22-летний студент на днях вернулся из Индии, откуда он родом, чтобы продолжить учебу в городе-герое. Однако вскоре почувствовал себя плохо. Молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу в Волгограде. В настоящее время состояние студента не вызывает опасения за его жизнь. Лечение проводится по утвержденным стандартам, необходимые лекарства в медучреждении присутствуют. Медики объясняют: паники по поводу того, что теперь лихорадкой могут заразиться контактировавшие со студентом граждане, испытывать не стоит. Ведь распространяется эта лихорадка через кровь, а...
Прочитана: 3629 раз
Аналитика 31.08.2017 13:44

Акционерное общество «КАУСТИК», отметившее в этом году 50-летие со дня выпуска первой партии продукции, получило свидетельство о присвоении звания «Почётный член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. «Награда старейшего авторитетного объединения предпринимателей России явилась признанием значительного вклада пятитысячного коллектива волгоградского «КАУСТИКа»  - основного предприятия группы компаний «НИКОХИМ»,  в развитие национальной экономики, достижения высоких производственных и социальных показателей, активного взаимодействия с торгово-промышленной палатой», - отмечено в пресс-релизе. Много лет Волгоградская торгово-промышленная палата выдаёт «КАУСТИКу» сертификаты о происхождении товаров, которые поставляются за пределы России – всего в более чем 30 стран мира. Новое направление сотрудничества...
Прочитана: 844 раз
Газетный киоск 31.08.2017 13:39

Составлен список самых влиятельных россиян столетия МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последнее столетие. В число ста россиян, сыгравших ключевую роль в истории, вошли Владимир Путин, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев, Алла Пугачева и Леонид Брежнев. Отмечается, что редакция и эксперты журнала выбрали русских, оказавших "огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год". "Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн", — говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG, издающей Forbes в России. В число ста самых влиятельных людей столетия...
Прочитана: 1512 раз
Общество 31.08.2017 13:23

В Волгоградской области двухэтажный дом в первый дождь «заплакал» от капремонта Жители дома ;59 по ул. Советской в поселке городского типа Иловля тщетно пытаются вернуть строителей на крышу, которую в доме сняли еще полтора месяца назад во время начавшегося здесь капремонта. Как рассказали жители ИА «Высота 102», сбылись их самые печальные прогнозы – что в начавшийся сезон дождей их дом будет стоять без кровли. «Так все и случилось – в квартирах на верхнем этаже уже появились подтеки, и мы боимся, что это только начало», - заявили жильцы.  За полтора месяца строители сделали лишь часть работ на крыше, при этом от дождей «предохранились» дедовским методом – укрыли перемычки...
Прочитана: 2705 раз
Общество 31.08.2017 13:07

Ректорат Волгоградского государственного технического университета принял решение перечислить 300 тысяч рублей в качестве пожертвования пострадавшим от пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, внебюджетные средства учреждения будут направлены на благотворительный спецсчет регионального отделения «Российского детского фонда». Напомним, несколько дней назад данная общественная организация объявила о сборе денежных средств для погорельцев. Реквизиты для оказания помощи размещены на сайте фонда. Отметим, что в тушении стихийных возгораний, которыми на минувшей неделе был охвачены поселения в 21 районе Волгоградской области, участие принимала, в том числе, учебная пожарная часть ВолГТУ. В частности, молодые добровольцы помогали спасателям бороться с огнем в поселке Вязовка Среднеахтубинского...
Прочитана: 527 раз
Общество 31.08.2017 12:35

В Волгограде под мостом застряла фура Большегруз не смог проехать под железнодорожным мостом вблизи улицы имени Буханцева в Ворошиловском районе. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, фура не вписалась в габариты моста и застряла, чем создала помеху для движения автотранспорта. Местные жители отмечают, что такое на этом участке дороги происходят примерно раз в неделю. Не учитывают водители фур не только габариты, но и то, что дорога перед мостом идет с уклоном. Фото: Дмитрий Мирный из соцсети "ВКонтакте"
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