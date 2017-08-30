



"Фронтовики" регионального отделения ОНФ проверят выполнение в Волгоградской области программы доступности городской среды как для инвалидов, так и для маломобильных групп населения. Как сообщил ИА "Высота 102" активист регионального отделения общероссийского народного фронта Константин Глушенок, подобные проверки планируется провести до конца сентября во всех регионах России.

При этом, как заметил собеседник ИА "Высота 102", запланированный мониторинг будет основан на новом подходе. Наряду с опросом людей предусмотрено обследование городской среды на маршрутах от места проживания инвалидов, пожилых людей, мам с маленькими детьми до медучреждений, сетевых магазинов, органов власти различных уровней. Иными словами, "фронтовики" намерены получить объективную картину о доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и городской среды, которые наиболее часто посещают жители с ограниченными возможностями и которые имеют для них жизненно важное значение.

Несомненно, в Волгограде, в частности, немало сделано по выполнению областной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения", которая рассчитана до 2020 года. На реализацию ее предусмотрено 221,6 млн рублей из областного бюджета плюс федеральные средства. Сегодня практически все здания государственных органов власти, областные, муниципальные учреждения, сетевые магазины имеют пандусы, поручни, внедряются звуковые светофоры, для авто инвалидов выделены места для стоянок.

Как сообщили ИА "Высота 102" в областной администрации, и на этом работа не завершается. В нынешнем году в программе "Доступная среда" участвуют 21 муниципальное образование. На условиях софинансирования из местных бюджетов запланировано адаптировать 47 объектов в Алексеевском, Быковском, Городищенском, Дубовском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Киквидзенском и других районах, городах Камышин, Волжский, Урюпинск и Фролово.

Но вопрос доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями в регионе, и, прежде всего, в Волгограде, продолжает оставаться острым. Съемочная группа ИА "Высота 102" без труда нашла в областном центре проблемные места в улично-дорожной сети, которые становятся непреодолимыми, а порой и опасными для инвалидов, стариков и мамочек с колясками. И еще одна проблема, которая требует внимания и касается прежде всего тех, кто имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников, это - доступность, адаптация собственного жилья. Сегодня в области более 200 тысяч инвалидов, но никто из чиновников не смог ответить корреспонденту информагентства на вопрос, а сколько людей с ограниченными возможностями вынуждены жить в четырех стенах, годами не имеющих возможности даже побывать во дворе дома. И здесь свой вклад в выполнение программы "Доступная среда" могли бы внести не только районные власти, но и УК, ТСЖ. Кстати, на последнем заседании Комиссии по делам инвалидов при президенте России был рассмотрен новый законопроект в защиту прав людей с ограниченными возможностями, в котором прописана ответственность за нарушение моральных прав. Документ, разработанный Роспотребнадзором совместно с Министерством труда и занятости, предусматривает особые меры защиты социально уязвимых категорий граждан, включая возмещение морального вреда, штрафные санкции.

И еще. Бесспорно, региональное отделение ОНФ делает многое, привлекая внимание властей к проблемам людей с ограниченными возможностями. Но вот беда, как-то "фронтовики" про себя забыли... Для инвалидов определенных групп офис волгоградского отделения труднодоступен, например, инвалид-колясочник без помощи туда попасть не может. А надо лишь оборудовать пандус. Думается, настало время и обозначить вход в региональное отделение ОНФ специальной вывеской на двери с указанием времени работы и приема граждан. Ничего личного, уважаемые "фронтовики", но примерно два раза в неделю к нам обращаются горожане с просьбой помочь им в поиске штаб-квартиры регионального отделения.

Смотрите видеосюжет в выпуске новостей "Высота 102-ТВ".