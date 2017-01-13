«Севергазбанк» в очередной раз снизил ставку по ипотеке

«Севергазбанк» в третий раз за год снизил ставку по ипотеке. Теперь на приобретение жилья в новостройке и на покупку квартиры на вторичном рынке минимальная ставка по ипотеке составляет 9,5%* годовых. Рефинансировать ипотечный кредит, взятый в стороннем банке, можно по ставке 9,7% годовых, что позволит уменьшить сумму ежемесячного платежа или сократить срок выплат, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

«Развитие ипотеки – одна из приоритетных задач банка в этом году. Мы хотим, чтобы с помощью «Севергазбанка» наши клиенты смогли улучшить свои жилищные условия. Ставка по ипотечному кредиту является единой для всех заемщиков и не зависит от того, действующий ли это клиент банка, от первоначального взноса, суммы или срока кредита. Программы не подразумевают какой-либо комиссии», — комментирует изменения заместитель председателя правления, начальник Департамента розничного бизнеса и регионального развития «Севергазбанка» Сергей Тишко.

Срок ипотечного кредита составляет от 3 до 25 лет, сумма — от 300 тыс. до 20 млн рублей в зависимости от региона. Оформить ипотеку можно в регионах присутствия банка: Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской, Архангельской, Новгородская областях и в Республике Коми.

В банке отмечают значительный рост ипотечного портфеля, что свидетельствует о востребованности ипотечных программ. Так объем ипотеки в настоящее время превысил уровень 2,8 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем в 2 раза, а за последние 12 месяцев – почти в три с половиной раза.









Справка:

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») (www.severgazbank.ru) — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий. Банк был основан в 1994 году.

Банк имеет рейтинг кредитоспособности от агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный. Одним из владельцев банка является негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

«Севергазбанк» признан «Региональным банком года 2017» на конкурсе Финансовая элита России. Также банк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на премии Investor Awards 2017.

«Севергазбанк» — участник системы страхования вкладов и аккредитованный банк-агент Агентства по страхованию вкладов. Банк является участником системы международных расчетов SWIFT, платежной системы Банка России БЭСП и принципалом платежных систем VISA, MasterCard, МИР.





*Процентная ставка по ипотечному кредиту зависит от выбранной программы кредитования, способа подтверждения дохода Заемщика и наличия договора страхования жизни и здоровья, диапазон ставок от 9,50% до 11,75% годовых.