Работы по строительству крупного объекта коммунальной инфраструктуры, который возводится в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года, вышли на финишную прямую. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, завершено строительство двух напорных коллекторов централизованной системы канализации через реку Волга на очистные острова Голодный, и уже получено разрешение на их ввод в эксплуатацию.

Строительство резервного кабеля электроснабжения на канализационные очистные сооружения о.Голодный также находится в завершающей стадии. Работы на правом берегу Волги завершены в полном объеме. В начале сентября планируется завершить строительно-монтажные работы на о.Голодный, после чего будет получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, объект под названием "Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда", согласно документации, позволит увеличить объем и надежность транспортировки сточных вод в связи с со строительством в центре города ряда новых объектов к ЧМ-2018, в том числе и главной спортивной арены - стадиона "Волгоград Арена" на 45 тысяч зрительских мест. Данный проект предусматривает строительство двух напорных канализационных трубопроводов (основного и резервного) диаметром 1220 мм каждый от главной канализационной насосной станции в Центральном районе Волгограда через реку Волга на очистные сооружения, расположенные на острове Голодный. Протяженность канализационных коллекторов - по 1630 м. Стоимость строительно-монтажных работ, согласно заключению государственной экспертизы, - 629,909 млн.рублей. Деньги на строительство выделены из федерального, областного и местного бюджетов.



