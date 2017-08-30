Памятник чекистам в Волгограде претендует на федеральный статус









Объект культуры регионального значения "Памятник Сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942-1943 гг." может претендовать на федеральную категорию историко-культурного значения. К такому выводу, как сообщает ИА "Высота 102", пришли эксперты, проводившие исследование по вопросу возможного изменения статуса объекта. Заказчиком экспертизы выступила региональная общественная организация ветеранов органов безопасности и пограничной службы.

"Рассматриваемый объект культурного наследия имеет ценность с точки зрения истории и социальной культуры, обладает высокой историко-мемориальной значимостью, соответствующей федеральной категории историко-культурного значения, поскольку связан с историей одного из самых масштабных военных сражений XX века - Сталинградской битвой, имеющей особое значение для народов Российской Федерации", - отмечается в выводах экспертов. Отметим, что в случае присвоения памятнику федерального статуса расходы на его содержание также лягут на плечи федерального бюджета.

Справка. Памятник чекистам — мемориал, расположенный на правом берегу поймы реки Царица, возле моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Он был возведен по проекту волгоградского художника-архитектора Феофилакта Коимшиди. Открытие состоялось 28 декабря 1947 года. Общая высота памятника более 22 метров, высота бронзовой фигуры воина-чекиста 3,85 метра, с мечом - 5,8 метра. Мемориал посвящен воинам-чекистам, которые в Сталинграде в 1942 году сформировали дивизию, вступившую в ожесточенные бои с противником за город. Севернее города, на подступах к тракторному заводу, оборонялись истребительные батальоны милиции, части конвойных войск и другие части НКВД. Многие из защитников города погибли в боях. На памятнике установлена гранитная мемориальная доска с текстом: «Чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков. Август 1942 г. - февраль 1943 г.».



