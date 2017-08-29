Группа ВТБ запускает эквайрингAlipay в России

Группа ВТБ начинает эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети, которая на сегодняшний день насчитывает 120 тысяч устройств и становится крупнейшим партнером AntFinancialServicesGroup в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряду с банком ВТБ, осуществляют ВТБ24 и компания «Мультикарта». Сервис планируется запустить в 3 квартале этого года.

Мобильный платежный сервис Alipay (входит в AntFinancialServicesGroup) является крупнейшим в мире и насчитывает более 520 млн активных пользователей. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. В процессе оплаты сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код транзакции. Также будут доступны POS-терминальное и кассовое решение, работу которых будет обеспечивать ВТБ24, при этом никак не задействуются банковские карты.

Пользоваться сервисом Alipay смогут китайские туристы - клиенты сервиса. Оплата возможна с любых мобильных устройств, на которых установлено приложение Alipay. Для покупателя и пользователя Alipay расширение сервиса на территорию России означает возможность комфортно и безопасно использовать привычный способ оплаты и пользоваться всеми маркетинговыми преимуществами системы. Для магазинов и ресторанов - увеличение количества китайских клиентов и торгового оборота через повышение конверсии и увеличение среднего чека посредством маркетинговой платформы для ритейлеров.

«Для Alipay очень важно заручиться поддержкой крупнейшего банка в России. Массовый прием Alipay на всей инфраструктуре ВТБ24 позволит ускорить и облегчить внедрение платежного инструмента в торговых предприятиях и обеспечит федеральный охват по всей стране», - сообщил Богдан Задорожный, директор по развитию Alipay в России и СНГ.

Техническую работу сервиса обеспечивает уникальная транзакционная платформа, разработанная банком ВТБ. Через нее проходят все транзакции банков-участников проекта в российских рублях и китайских юанях.

ВТБ ранее заключил соглашение о сотрудничестве с AntFinancial в сфере банковских услуг и интернет-платежей в России с целью повышения качества и надежности обслуживания клиентов. «Мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с AntFinancial и уверены, что наши совместные решения внесут значительный вклад в развитие финансовой инфраструктуры обеих стран», - сказал Артем Кулик, старший вице-президент, руководитель дирекции по работе с международными компаниями банка ВТБ.

Справка. Alipay (входит в AntFinancialServicesGroup) запущен в 2004 году, является крупнейшим в мире мобильным платежным сервисом и насчитывает более 520 млн. активных пользователей. Alipay эволюционировал из цифрового кошелька лайфстайл сервис. Пользователи могут вызвать такси, забронировать гостиницу, купить билеты в кино, оплатить коммунальные услуги, назначить встречу с доктором или приобрести инвестиционные продукты прямо в мобильном приложении. В дополнение к онлайн платежам Alipay развивает сеть приема в физическом ритейле как внутри Китая, так и за его пределами. Более чем 8 миллионов торгово-сервисных предприятий в Китае и других странах мира принимают платежи Alipay. Система поддерживает расчеты в 19 валютах, включая российский рубль.



