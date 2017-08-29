Жителю Волгограда вынесли приговор за кражу 6 пачек кофе

К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда по фамилии Ширяев за кражу 6 пачек кофе из магазина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение суда, в одном из магазинов, расположенных в Красноармейском районе, он взял со стеллажа 250-граммовые упаковки кофе, спрятал их под куртку, а затем попытался вынести товар, не заплатив за него. На кассе "кофемана" попытались остановить сотрудники магазина, но он смог убежать с похищенным. В апелляции защита требовала для Ширяева более мягкое наказание, но суд оставил приговор без изменения, посчитав его справедливым. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено его раскаяние, явку с повинной и наличие хронических заболеваний. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим.



