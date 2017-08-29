К 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима приговорили жителя Светлоярского района, который управлял автомобилем в нетрезвом виде и публично оскорбил, а затем ударил сотрудника полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение суда, в апелляционной инстанции приговор признан законным и обоснованным, решение вступило в силу. Согласно материалам дела, житель района по фамилии Кумратов был остановлен старшим инспектором отдела ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт разозлил водителя, он начал оскорблять полицейского, выкрикивать в его адрес нецензурные слова и выражения в присутствии посторонних лиц. На этом нарушитель не успокоился. После потока оскорблений он ударил инспектора ГИБДД ногой в область груди. Свою вину Кумратов признал в полном объеме и просил рассмотреть его дело в особом порядке. В своей жалобе он назвал приговор чрезмерно суровым, просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.



