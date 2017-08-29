В Волгограде после торжественного открытия стадион «Нефтяник» закрыли для детей

Стадион «Нефтяник», торжественно открывшийся после реконструкции 10 августа, оказался временно закрыт для юных спортсменов. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников футбольной секции, на новом поле состоялось всего несколько занятий, после чего было объявлено о временном прекращении тренировок. Причиной, как пояснили родителям тренеры, явился якобы незавершенный процесс передачи спортобъекта от застройщика местным властям. По сведениям информагентства, строительная компания до сих пор не передала в полном объеме городской власти документацию по возведенному стадиону. Отец одного из юных футболистов в конце минувшей недели направил обращения через интернет-приемную на имя губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя комитета физкультуры и спорта региона Александра Глинянова с просьбой разобраться в ситуации.

Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, детская футбольная секция возобновит свою работу уже завтра, 30 августа. Занятия временно приостанавливались «ввиду отсутствия большинства воспитанников, которые во время летних каникул находились в оздоровительных лагерях или на отдыхе». Почему родителям, с которыми беседовал корреспондент информагентства, футбольные тренеры называли совершенно иную причину отмены тренировок — неизвестно.

Отметим, что для детей занятия футболом на «Нефтянике» будут проводиться бесплатно. Кроме того, на базе стадиона будет играть команда ФК «БИО». Президентом этого клуба является руководитель группы компаний «БИС», за чей счет был реконструирован стадион. Также поле будет сдаваться в аренду по коммерческим расценкам.

Напомним, участие в торжественном открытии обновленного стадиона в Советском районе Волгограда, которое состоялось 10 августа, принимал глава региона Андрей Бочаров. Реконструкция «Нефтяника» стала пилотным проектом в рамках реализации закона Волгоградской области №85-ОД о государственно-частном партнерстве.В капитальное обновление заброшенного некогда спортивного сооружения было вложено свыше 100 млн рублей. За реализацию социального проекта застройщик получил без торгов земельный участок под строительство многоквартирных домов. Согласно вышеупомянутому закону, возведенные социальные объекты безвозмездно передаются застройщиком в муниципальную или государственную собственность Волгоградской области. По данным пресс-службы мэрии, реконструированный объект уже принят в собственность муниципалитета. Тем не менее, по сведениям информагентства, в кулуарах власти продолжают муссироваться слухи о намерении неких бизнес-структур получить данный объект в частную собственность. Однако с учетом жесткого и однозначного требования, прописанного в нормативном правовом акте, реализация данной схемы выглядит весьма сомнительно.

Справка. В 2016 году компания «Стройсервис», аффилированная торгово-промышленной группе «БИС», получила 4,6 гектара земли в Советском районе Волгограда для комплексной жилой застройки, а также взяла на себя обязательства привести в порядок стадион «Нефтяник». Работы стартовали в ноябре прошлого года. Многофункциональный тренировочный комплекс включает в себя трибуны на 500 мест, современное футбольное поле, беговые дорожки, раздевалки. Построены одноэтажное здание для футбольных команд и административно-бытовой корпус, включающий в себя медицинский пункт, конференц-зал, тренерские и судейские кабинеты, а также оборудованный тренажерами спортивный зал. Восстановлено ограждение территории стадиона, оборудованы парковки.