В Волгоградской области возбудили дело на адвоката за коллекцию боеприпасов времен войны

Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего адвоката из Котельниковского района, который хранил в своем доме большое количество оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По данным следствия, подозреваемый, увлекающийся историей Великой Отечественной войны, на протяжении нескольких лет выезжал в составе поискового отряда в различные районы Волгоградской, Смоленской, Ленинградской областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны. Кроме того, он решил создать на территории своего домовладения экспозицию, собрав там предметы, связанные с жизнью, бытом, амуницией солдат обоих армий. В числе экспонатов имелись и предметы вооружения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ Росси по Волгоградской области, помимо непригодного для стрельбы оружия, в доме адвоката обнаружены боевые патроны, а также винтовки и карабины, основные части которых пригодны для использования по назначению.



