Жителей Волгограда запугивают и обдирают на установке счетчиков









В Волгограде активизировались организации, специализирующиеся на понуждении граждан к установке новых приборов учета расхода электроэнергии. Расследование ИА «Высота 102» показало, что установщики счетчиков делают упор на «солидность» - либо звонят по телефону и строгим голосом требуют отчета о наличии приборов учета, либо раскладывают в почтовые ящики уведомления с печатями, подписями инспекторов и ссылками на федеральные законы. В тексте, как правило, содержится предупреждение от имени загадочной «энергосбытовой» организации о том, что в случае невыполнения потребителем обязанности по замене счетчика ему грозит «применение расчетных методов определения объема потребленной электроэнергии, предусмотренных законодательством РФ». Названия организаций, от имени которых фактически запугивают людей, как правило, говорящие, например, ООО «ЭнергоНадзор». Естественно, многие жители спешат позвонить по указанному в «суровом» уведомлении телефону и оформить заказ на замену счетчика, причем втридорога. Суммы могут доходить до 5 тысяч рублей. Как пояснили ИА «Высота 102» в одной из управляющих организаций, нет никакой необходимости устанавливать новый счетчик, если старый работает исправно. А уведомления или телефонные звонки от имени непонятных организаций – не что иное, как попытка заработать на доверчивых гражданах. Кроме того, если счетчик действительно нуждается в замене, то самый дешевый вариант – купить прибор учета самостоятельно и вызвать электрика из ЖЭУ.



