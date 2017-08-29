







Апелляционная инстанция Астраханского областного суда оставила без изменения приговор в отношении бывшего начальника судебного департамента Волгоградской области Владимира Безродного, сообщили ИА "Высота 102" в суде. Напомним, что Безроднов ранее был оправдан Ленинским районным судом "за непричастностью к преступлению", а бывший консультант отдела капстроительства управления Алексей Мальченко наказан штрафом в 24 млн рублей. Оба обвинялись в получении взяток. Прокуратура не согласилась с вынесенным решением и обжаловала приговор. В Астраханском облсуде уточнили, что Мальченко приговор смягчили. Апелляционная инстанция снизила ему сумму штрафа до 23 миллионов рублей.

Как ранее сообщала "Высота 102", Владимир Безроднов на протяжении судебного следствия, которое было "в целях объективного рассмотрения" перенесено в Астрахань по ходатайству председателя Волгоградского облсуда Николая Подкопаева, не признавал свою вину. Там же его освободили из-под ареста. Адвокаты бывшего начальника управления также настаивали на возвращении дела в прокуратуру якобы за неимением оснований для обвинения, к тому же подзащитный вину не признавал, однако было принято решение провести разбирательство по существу. В то же время на предварительном следствии, которое проводилось СУ СКР по Волгоградской области, 18 апреля 2016 года Безроднов полностью признал вину и пояснил, что просил своих подчиненных передавать ему деньги в качестве "отката" за привлечение к работам в судах подрядчика. Спустя 4 дня он отказался от этих показаний и сообщил, что якобы переданные ему деньги являются не взяткой, а займом от сотрудников на личные нужды.

Между тем, по версии следствия, с подрядной организации, которая должна была по госконтракту оказывать в городских и районных судах услуги по ремонту оргтехники и средств связи, Алексей Манченко и начальник отдела капстроительства управления судебного департамента Роман Куканов получили несколько взяток общим размером 417 тысяч рублей, поделившись с шефом. Куканов, напомним, в качестве обвиняемого по отдельному производству был признан виновным и приговорен к 20-миллионному штрафу.



