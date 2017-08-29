Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 29.08.2017 10:08

Оправдательный приговор экс-начальнику судебного департамента Волгоградской области не изменили



Апелляционная инстанция Астраханского областного суда оставила без изменения приговор в отношении бывшего начальника судебного департамента Волгоградской области Владимира Безродного, сообщили ИА "Высота 102" в суде. Напомним, что Безроднов ранее был оправдан Ленинским районным судом "за непричастностью к преступлению", а бывший консультант отдела капстроительства управления Алексей Мальченко наказан штрафом в 24 млн рублей. Оба обвинялись в получении взяток. Прокуратура не согласилась с вынесенным решением и обжаловала приговор. В Астраханском облсуде уточнили, что Мальченко приговор смягчили. Апелляционная инстанция снизила ему сумму штрафа до 23 миллионов рублей.
Как ранее сообщала "Высота 102", Владимир Безроднов на протяжении судебного следствия, которое было "в целях объективного рассмотрения" перенесено в Астрахань по ходатайству председателя Волгоградского облсуда Николая Подкопаева, не признавал свою вину. Там же его освободили из-под ареста. Адвокаты бывшего начальника управления также настаивали на возвращении дела в прокуратуру якобы за неимением оснований для обвинения, к тому же подзащитный вину не признавал, однако было принято решение провести разбирательство по существу. В то же время на предварительном следствии, которое проводилось СУ СКР по Волгоградской области, 18 апреля 2016 года Безроднов полностью признал вину и пояснил, что просил своих подчиненных передавать ему деньги в качестве "отката" за привлечение к работам в судах подрядчика. Спустя 4 дня он отказался от этих показаний и сообщил, что якобы переданные ему деньги являются не взяткой, а займом от сотрудников на личные нужды. 
Между тем, по версии следствия, с подрядной организации, которая должна была по госконтракту оказывать в городских и районных судах услуги по ремонту оргтехники и средств связи, Алексей Манченко и начальник отдела капстроительства управления судебного департамента Роман Куканов получили несколько взяток общим размером 417 тысяч рублей, поделившись с шефом. Куканов, напомним, в качестве обвиняемого по отдельному производству был признан виновным и приговорен к 20-миллионному штрафу. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Работу волгоградской компании «Чистый город» отметили на встрече с президентом РоссииДепутат Госдумы Анна Кувычко: «Москва - это работа, а Волгоград - мой родной дом»В Волгограде на Мамаевом кургане внук фронтовика рассказал о своем знаменитом дедеРодственники беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пытаются "освободить" его от долговВ Волгоградской области из-за пожаров закрыли участок федеральной трассы Саратов-Сызрань
 
Актуальные интервью и комментарии

Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов

Программа "Взгляд с Высоты": Пожары-смерчи оставили черные рубцы на территории Волгоградской области

Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону

Мэрия Волгограда готова распрощаться с нерадивыми подрядчиками, которые неспешно и малоэффективно занимаются благоустройством дворовых территорий. Как сообщает ИА...

В сегодняшней программе: Сокрушительные природные пожары, бушевавшие в Волгоградской области на этой неделе, прошлись огненным смерчем по 40 населенным...

Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в...

Общество 29.08.2017 20:40

Жителям  хутора Ягодный Ольховского района Волгоградской области, потерявшим свои дома, огороды и хозяйства, помогают всем миром.  Земляки и совсем незнакомые люди присылают погорельцам вещи, продукты, перечисляют деньги. Люди стали получать и первые выплаты по линии социальной защиты. Депутат Госдумы Анна Кувычко тоже приехала не с пустыми руками. О том, что пережили люди в тот страшный день, который они назвали настоящим "триллером", что им помогает не терять дух и как они видят свое будущее – в специальном видеорепортаже ИА «Высота 102». 
Прочитана: 1334 раз
Аналитика 29.08.2017 20:18

Смотрите сегодня в программе: процесс передачи компанией - застройщиком обновленного стадиона «Нефтяник» властям Волгограда затянулся. Новости ВолГТУ: открылся первый сертификационный центр для обучения специалистов в сфере управления проектами. Масштабная модернизация: замена тепловых сетей на улице Советской в Волгограде вышла на завершающий этап. Грозит до 8 лет: В Волгоградской области гости из Тверской области попытались запустить в оборот фальшивые деньги.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни....
Прочитана: 6270 раз
Общество 29.08.2017 17:35

В Волгограде будут готовить проектных управленцев Волгограде открылся первый действующий сертификационный центр управления проектами, созданный «Центром оценки и развития проектного управления» и Волгоградским опорным техническим университетом при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и Волгоградского областного бизнес-инкубатора. Как сообщает ИА «Высота 102», главной задачей центра станет подготовка и сертификация специалистов в сфере управления проектами. Пройти курс подготовки в волгоградском центре сможет любой, а сертифицироваться – все желающие независимо от того, посещали ли они занятия в самом центре или готовились самостоятельно.  «Управление проектами — одно из самых быстроразвивающихся высокоэффективных направлений в сфере госуправления», – отметил советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов. ...
Прочитана: 1593 раз
Спорт 29.08.2017 17:27

В команде «Ротор-Волгоград» новый вратарь из Краснодара Новый вратарь пришел в команду "Ротор-Волгоград" на смену Илье Гаврилову. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФК, контракт с клубом подписал 22-летний вратарь Денис Кавлинов. Уроженец Элисты начал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе "Краснодар", воспитанником которого он и является. На протяжении последних пяти лет Денис Кавлинов выступал в молодежном первенстве страны за "Краснодар" и во втором дивизионе за "Краснодар-2". В сезоне 2016-2017 годов играл за "Динамо" из Санкт-Петербурга. Тогда футбольный клуб северной столицы занял первое место в группе "Запад" ПФЛ.
Прочитана: 1346 раз
Экономика 29.08.2017 16:08

Работы по строительству крупного объекта коммунальной инфраструктуры, который возводится в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года, вышли на финишную прямую. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, завершено строительство двух напорных коллекторов централизованной системы канализации через реку Волга на очистные острова Голодный, и уже получено разрешение на их ввод в эксплуатацию. Строительство резервного кабеля электроснабжения на канализационные очистные сооружения о.Голодный также находится в завершающей стадии. Работы на правом берегу Волги завершены в полном объеме. В начале сентября планируется завершить строительно-монтажные работы на о.Голодный, после чего будет получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  Напомним, объект под названием...
Прочитана: 1968 раз
Общество 29.08.2017 15:39

В Волгограде после торжественного открытия стадион «Нефтяник» закрыли для детей Стадион «Нефтяник», торжественно открывшийся после реконструкции 10 августа, оказался временно закрыт для юных спортсменов. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников футбольной секции, на новом поле состоялось всего несколько занятий, после чего было объявлено о временном прекращении тренировок. Причиной, как пояснили родителям тренеры, явился якобы незавершенный процесс передачи спортобъекта от застройщика местным властям. По сведениям информагентства, строительная компания до сих пор не передала в полном объеме городской власти документацию по возведенному стадиону. Отец одного из юных футболистов в конце минувшей недели направил обращения...
Прочитана: 4122 раз
Экономика 29.08.2017 15:16

На улице Советской в Волгограде реконструировано 1,4 км теплотрассы Техническое перевооружение трубопровода диаметром 500 мм на улице Советской осуществляется одновременно на нескольких участках. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 4,6 км в однотрубном исчислении, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения».   В настоящее время в границах от 13-й Гвардейской до улицы Соколова специалисты полностью демонтировали старую теплотрассу, на 60% выполнена укладка новых труб протяженностью более 1,4 км в однотрубном исчислении и монтаж неподвижных опор тепловой сети. Ведется обратная засыпка трубопроводов песком с укладкой разгрузочных плит. Параллельно организованы работы в границах от Комсомольской до Аллеи Героев. Здесь выполнен демонтаж асфальтового покрытия напротив гипермаркета, а также строительных конструкций...
Прочитана: 3849 раз
Экономика 29.08.2017 14:14

Суд изучил финансовую сторону демонтажа старого здания терминала в аэропорту Волгограда В пользу компании из Липецка завершилось рассмотрение иска о взыскании 5 миллионов рублей задолженности за демонтаж старого здания терминала в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в суде выступила компания ООО "ПрогрессСтрой" из Московской области, которая в ноябре 2016 года победила в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по сносу объекта. (Информагентство ранее об этом подробно рассказывало). Представители данной компании просили иск отклонить, утверждая, что произвели демонтаж здания Аэровокзала 200 собственными силами. Напомним, что конкурс состоялся только со второго раза. Первоначально организаций, желающих побороться за право заключения договора...
Прочитана: 1953 раз
Расследования 29.08.2017 14:01

К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда по фамилии Ширяев за кражу 6 пачек кофе из магазина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение суда, в одном из магазинов, расположенных в Красноармейском районе, он взял со стеллажа 250-граммовые упаковки кофе, спрятал их под куртку, а затем попытался вынести товар, не заплатив за него. На кассе "кофемана" попытались остановить сотрудники магазина, но он смог убежать с похищенным. В апелляции защита требовала для Ширяева более мягкое наказание, но суд оставил приговор без изменения, посчитав его справедливым. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено его раскаяние, явку с повинной и...
Прочитана: 2241 раз
Общество 29.08.2017 13:27

Процесс  подготовки населения региона в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций усилят рядом мер. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора. В частности, не реже двух раз в год с чиновниками и муниципальными служащими, специалистами в сфере ГО и ЧС должны проводиться семинары,  а также курсовое обучение. Органам местного самоуправления рекомендовано готовить население к  опасностям, возникающим при военных конфликтах, а также при ЧС природного и техногенного характера. Особое внимание уделяется неработающему населению. Так, предполагается подготовка этой категории граждан путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС, а также распространение пособий,...
Прочитана: 1964 раз
Расследования 29.08.2017 12:29

К 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима приговорили жителя Светлоярского района, который управлял автомобилем в нетрезвом виде и публично оскорбил, а затем ударил сотрудника полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение суда, в апелляционной инстанции приговор признан законным и обоснованным, решение вступило в силу. Согласно материалам дела, житель района по фамилии Кумратов был остановлен старшим инспектором отдела ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт разозлил водителя, он начал оскорблять полицейского, выкрикивать в его адрес нецензурные слова и выражения в присутствии посторонних лиц. На этом нарушитель не успокоился. После потока оскорблений он ударил...
Прочитана: 1443 раз
Общество 29.08.2017 12:21

Жителей Волгограда запугивают и обдирают на установке счетчиков В Волгограде активизировались организации, специализирующиеся на понуждении граждан к установке новых приборов учета расхода электроэнергии. Расследование ИА «Высота 102» показало, что установщики счетчиков делают упор на «солидность» - либо звонят по телефону и строгим голосом требуют отчета о наличии приборов учета, либо раскладывают в почтовые ящики уведомления с печатями, подписями инспекторов и ссылками на федеральные законы. В тексте, как правило, содержится предупреждение от имени загадочной «энергосбытовой» организации о том, что в случае невыполнения потребителем обязанности по замене счетчика ему грозит «применение расчетных методов определения объема потребленной электроэнергии, предусмотренных законодательством РФ». Названия организаций, от имени которых фактически...
Прочитана: 8513 раз
Происшествия 29.08.2017 10:56

Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего адвоката из Котельниковского района, который хранил в своем доме большое количество оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). По данным следствия, подозреваемый, увлекающийся историей Великой Отечественной войны, на протяжении нескольких лет выезжал в составе поискового отряда в различные районы Волгоградской, Смоленской, Ленинградской областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны. Кроме того, он решил создать на территории своего домовладения экспозицию, собрав там предметы, связанные с жизнью, бытом,...
Прочитана: 3104 раз
Я так думаю 29.08.2017 10:38

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она видит реформаторство седьмого созыва заксобрания страны; рассказала о том, как за год с головой погрузилась в новую для себя жилищно-коммунальную проблематику и призналась в том, как профессия врача пригодилась ей на думских сессиях.
Прочитана: 6700 раз
Общество 29.08.2017 09:39

Жители спасенного от огня села в Волгоградской области назвали ангелами пилотов МЧС В редакцию ИА «Высота 102» поступило письмо от жителей села Оленье, недавно спасенного бойцами МЧС от разгулявшейся огненной стихии. В своем послании люди благодарят всех, кто участвовал в борьбе со степным пожаром. Особенно теплые слова звучат в адрес пилотов авиации МЧС, которых местные жители называют своими ангелами-хранителями. «От всей души благодарим всех участников ликвидации пожара в с. Оленье: сотрудников пожарной службы, полиции, МЧС, все транспортные организации, дорожно-строительные организации, индивидуальных предпринимателей, а также организации, которые приняли и готовы были принять наших жителей в период эвакуации. Труд Ваш бесценен как жизнь человека. Отдельная благодарность пилотам самолетов Бе-200ЧС, Ил-76...
Прочитана: 1429 раз


29 августа 20:40
Жители сгоревшей улицы хутора Волгоградской области об огненном смерче: "Это было как в настоящем триллере" Комментарии1Cмотреть видео
29 августа 20:18
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области гости из Твери пытались запустить в оборот фальшивые деньгиCмотреть видео
29 августа 17:35
В Волгограде будут готовить проектных управленцевСмотреть фотографии
29 августа 17:27
В команде «Ротор-Волгоград» новый вратарь из Краснодара Комментарии8Смотреть фотографии
29 августа 16:08
В Волгограде готовятся к запуску проложенных по дну Волги новых канализационных коллекторов Комментарии10
29 августа 15:39
В Волгограде после торжественного открытия стадион «Нефтяник» закрыли для детей Комментарии12Смотреть фотографии
29 августа 15:16
На улице Советской в Волгограде реконструировано 1,4 км теплотрассыСмотреть фотографииCмотреть видео
29 августа 14:14
Суд изучил финансовую сторону демонтажа старого здания терминала в аэропорту Волгограда Комментарии14Смотреть фотографии
29 августа 14:01
Жителю Волгограда вынесли приговор за кражу 6 пачек кофе Комментарии18
29 августа 13:27
Жителей Волгоградской области приучат к ЧС Комментарии27
29 августа 12:29
В Волгоградской области водителя осудили за пьяную езду и публичное оскорбление полицейского Комментарии2
29 августа 12:21
Жителей Волгограда запугивают и обдирают на установке счетчиков Комментарии25Смотреть фотографии
29 августа 10:56
В Волгоградской области возбудили дело на адвоката за коллекцию боеприпасов времен войны Комментарии14
29 августа 10:38
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
29 августа 10:08
Оправдательный приговор экс-начальнику судебного департамента Волгоградской области не изменили Комментарии42Смотреть фотографии
29 августа 09:39
Жители спасенного от огня села в Волгоградской области назвали ангелами пилотов МЧС Комментарии11Смотреть фотографии
29 августа 09:32
Владимир Путин обсудил причины пожаров с губернаторами Волгоградской и Ростовской областей Комментарии3Cмотреть видео
29 августа 09:30
В Пензе презентовали концепцию "Чистого города" по обращению с ТБО
29 августа 09:04
В Волгоградской области пострадавший от пожаров хутор загорался еще дважды Комментарии4
29 августа 08:39
По факту поджога лесных насаждений в Волгограде возбуждено уголовное дело Комментарии14
Расследования
29 августа 14:01
Жителю Волгограда вынесли приговор за кражу 6 пачек кофе Комментарии18
29 августа 12:29
В Волгоградской области водителя осудили за пьяную езду и публичное оскорбление полицейского Комментарии2
29 августа 10:08
Оправдательный приговор экс-начальнику судебного департамента Волгоградской области не изменили Комментарии42Смотреть фотографии
29 августа 08:39
По факту поджога лесных насаждений в Волгограде возбуждено уголовное дело Комментарии14
28 августа 20:29
Худрука Волгоградского НЭТа вызвали в суд по его авторским гонорарам Комментарии28Смотреть фотографии
28 августа 11:22
В Волгограде нашли подозреваемых в поджоге лесопосадки Комментарии29Смотреть фотографии
27 августа 13:46
Полиция ищет подозреваемых в поджоге лесопосадки в Дзержинском районе Волгограда Комментарии54Смотреть фотографии
27 августа 10:10
В Волгоградской области приостановили строительство дома для переселенцев из-за несчастного случая
25 августа 15:05
В Волгограде обманутый дольщик разорил недобросовестного застройщика на полмиллиона рублей Комментарии13
25 августа 14:03
В Волгоградской области осудили хакера за попытку взлома серверов электронного правительства Татарстана Комментарии4
24 августа 13:32
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожарах в Волгоградской области Комментарии27Смотреть фотографии
23 августа 14:35
В Волгоградской области найден возможный очаг пожара, накрывшего два хутора Комментарии7Cмотреть видео
21 августа 16:47
В Волгограде двоим фигурантам дела о взрыве многоэтажки не удалось выйти на свободу Комментарии7Смотреть фотографии
17 августа 07:49
Многодетную мать из Волгоградской области осудили за ложный донос на сожителя Комментарии23
16 августа 20:28
В 300 тысяч рублей обойдется закурившей пассажирке самолета Махачкала-Москва вынужденная посадка в Волгограде Комментарии5
15 августа 16:26
В Волгограде осужден главарь банды наркосбытчиков Комментарии3Смотреть фотографии
15 августа 11:16
В Волгоградской области вынесли приговор расхитителям цыганских гробниц Комментарии16
15 августа 10:38
В Волгоградской области паромщику грозит срок за небезопасную переправу Комментарии26
15 августа 09:49
В Волгоградской области любитель подводной охоты обнаружил на дне пруда останки человека Комментарии10
14 августа 15:26
В Волгоградской области многодетный отец получил 24 года тюрьмы за насилие над дочерьми Комментарии8
14 августа 14:08
Под Псковом спустя 16 лет нашли убийцу жителя Волгоградской области
14 августа 13:27
Полиция Волжского объявила в розыск подозреваемого в убийстве с расчленением Комментарии5Смотреть фотографии
14 августа 11:01
В Волгограде безработный устроил казино в пивном магазине Комментарии9
14 августа 10:04
Жителю Волгоградской области дали реальный срок за избиение сожительницы табуретом Комментарии7
14 августа 09:35
В Волгоградской области дело «подводных» браконьеров передали в суд Комментарии9
13 августа 11:31
В Волгоградской области посетительнице клуба за нападение на полицейского ограничили свободу
11 августа 10:41
Жителя Волгоградской области приговорили к обязательным работам за ложный донос об угоне машины Комментарии1
10 августа 15:54
Супруги в Волгоградской области обвиняются в похищении ребенка, убийстве и мошенничестве Комментарии9
10 августа 11:17
В Волгоградской области автомошеннику смягчили наказание Комментарии1
9 августа 16:18
В Волгограде с осужденного бизнесмена взыскали 3 млн рублей долга по налогам Комментарии2
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Есть ли смысл банкротиться?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 29 Августа, Вт
Волгоград
температура 31..33 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
29 Августа, Вт
1 $ 58.5469 руб.
1 € 69.8465 руб.
1 GBP 75.5314 руб.
1 CHF 61.3699 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
         

 

Обсуждают в форуме

Полиция ищет подозреваемых в поджоге лесопосадки в Дзержинском районе ВолгоградаКомментарии54
Родственники беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пытаются "освободить" его от долговКомментарии49
В поликлиниках Волгоградской области «фронтовики» обнаружили нехватку кадров и устаревшее оборудованиеКомментарии42
Оправдательный приговор экс-начальнику судебного департамента Волгоградской области не изменилиКомментарии42
В Волгограде торговый павильон перегородил тротуарКомментарии38
В Волгограде директора предприятия УФСИН по делу о взятке за СИЗО отправили в СИЗОКомментарии37
Программа "Взгляд с Высоты": Пожары-смерчи оставили черные рубцы на территории Волгоградской областиКомментарии34
В Волжском сотни дачников остались без имущества и урожаяКомментарии33
В Волгоградской облдуме зашатались кресла под руководителямиКомментарии32
Мошенничества в сфере ОСАГО вернули Волгоградскую область в "красную зону"Комментарии31
В Волгоградской области резко выросло число комплексов видеофиксации нарушений на дорогахКомментарии30
В Волгограде нашли подозреваемых в поджоге лесопосадкиКомментарии29
Худрука Волгоградского НЭТа вызвали в суд по его авторским гонорарамКомментарии28
Волгоград накрыла песчаная буряКомментарии28
Жителей Волгоградской области приучат к ЧСКомментарии27

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты": Пожары-смерчи оставили черные рубцы на территории Волгоградской областиКомментарии34
Просмотров: 20530
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
Просмотров: 17719
«Высота 102 ТВ»: Удачный подрядчик сделал рывок в деле строительства в Волгоградской области домов для переселенцев из аварийного жильяКомментарии2
Просмотров: 16217
Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону
Просмотров: 13628
Худрука Волгоградского НЭТа вызвали в суд по его авторским гонорарамКомментарии28
Просмотров: 12306
В Волгограде скончалась журналист Ирина МедведеваКомментарии25
Просмотров: 9907
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людейКомментарии7
Просмотров: 5954
Владимир Путин обсудил причины пожаров с губернаторами Волгоградской и Ростовской областейКомментарии3
Просмотров: 4997
Жителей Волгограда запугивают и обдирают на установке счетчиковКомментарии25
Просмотров: 4809
На трассе в Волгоградской области злоумышленники вывели из строя комплекс видеофиксации ПДДКомментарии12
Просмотров: 3887

Рекомендуемые к прочтению новости

Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону
Рекомендации: +60 / 5-
Жителей Волгограда запугивают и обдирают на установке счетчиковКомментарии25
Рекомендации: +58 / 7-
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
Рекомендации: +56 / 15-
Подвиги пожарных в Волгоградской области станут темой уроков мужества в День знанийКомментарии15
Рекомендации: +54 / 2-
Владимир Путин обсудил причины пожаров с губернаторами Волгоградской и Ростовской областейКомментарии3
Рекомендации: +51 / 5-
Программа "Взгляд с Высоты": Пожары-смерчи оставили черные рубцы на территории Волгоградской областиКомментарии34
Рекомендации: +50 / 9-
В Волгоградской области завершают строительство домов по программе переселения граждан из аварийного жильяКомментарии5
Рекомендации: +49 / 2-
В «Садах Придонья» во Всероссийском совещании участвовали садоводы из 35 регионов России
Рекомендации: +49 / 1-
В Волгограде нашли подозреваемых в поджоге лесопосадкиКомментарии29
Рекомендации: +49 / 2-
В Волгоградской области у недобросовестного застройщика изымают землиКомментарии15
Рекомендации: +49 / 0-