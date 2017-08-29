Владимир Путин обсудил причины пожаров с губернаторами Волгоградской и Ростовской областей







Поздно вечером 28 августа президент России Владимир Путин провел в Анапе совещание по вопросам ликвидации последствий крупных пожаров в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщают центральные СМИ,

В разговоре с главой МЧС Владимиром Пучковым, а также губернаторами пострадавших регионов Андреем Бочаровым и Василием Голубевым он отметил, что пожары затронули большое количество населенных пунктов с населением до 600 тысяч человек – это серьезное дело.

Есть и погибшие, и пострадавшие. К сожалению, приходится изучать версию специальных поджогов в обоих случаях.

Путин выслушал, как идут работы по устранению последствий и что именно делается для оказания помощи людям.



