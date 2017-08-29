Жители спасенного от огня села в Волгоградской области назвали ангелами пилотов МЧС









В редакцию ИА «Высота 102» поступило письмо от жителей села Оленье, недавно спасенного бойцами МЧС от разгулявшейся огненной стихии. В своем послании люди благодарят всех, кто участвовал в борьбе со степным пожаром. Особенно теплые слова звучат в адрес пилотов авиации МЧС, которых местные жители называют своими ангелами-хранителями.

«От всей души благодарим всех участников ликвидации пожара в с. Оленье: сотрудников пожарной службы, полиции, МЧС, все транспортные организации, дорожно-строительные организации, индивидуальных предпринимателей, а также организации, которые приняли и готовы были принять наших жителей в период эвакуации. Труд Ваш бесценен как жизнь человека.

Отдельная благодарность пилотам самолетов Бе-200ЧС, Ил-76 и вертолетов Ми-8 МЧС. Для нас Вы были как ангелы спасающие жизнь. Спасибо Вам за мастерство, высокий профессионализм, эффективность и результативность при тушении пожара.

В эти страшные минуты, благодаря Вам, наши спасители, не пострадал ни один человек, спасены наши дома», - говорится в письме.

Напомним, несколько дней назад крупный ландшафтный пожар тушили в Дубовском районе. Огонь угрожал ряду населенных пунктов, в том числе селу Оленье. Спасателям пришлось эвакуировать из села порядка 500 жителей.







