В Пензе презентовали концепцию "Чистого города" по обращению с ТБО

ИА "ПЕНЗА-ПРЕСС, 28 АВГУСТА. В Пензе в понедельник губернатор Иван Белозерцев провел рабочую встречу с председателем Совета директоров ООО «Группа Компаний «Чистый город». Главной темой обсуждения стало обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

На мероприятии были озвучены основные позиции подготовленной специально для Пензенской области концепции по обращению с коммунальными отходами. Была презентована территориальная схема сбора и вывоза мусора из населенных пунктов — городов и сел до конечных точек утилизации или полигонов.

Сейчас ГК «Чистый город» оказывает услуги в сфере обращения с бытовыми отходами на территории Волгоградской, Омской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия. В феврале организации, входящие в состав группы компаний, получили статус региональных операторов в сфере обращения с отходами на территории Астраханской области.

«На данном этапе мы рассматриваем варианты работы с инвесторами по вопросам вывоза и утилизации мусора в регионе. У нас уже есть аналогичные предложения. Строительство завода по сортировке и переработке мусора считаем для Пензенской области необходимым. И это должно быть высокотехнологичное, экологически безопасное и автоматизированное производство», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он также отметил важность социальной составляющей при реализации инвестиционного проекта в секторе ЖКХ.

«Тарифы на вывоз и утилизацию мусора должны быть экономически обоснованными. Какая бы модернизация в этой сфере ни производилась, население пострадать не должно. Надо найти баланс между возможностью людей заплатить за вышеназванную услугу, исходя из реальных доходов граждан, и экономически обоснованным тарифом. Особенно это касается жителей сельской местности», — уточнил глава региона.

По итогам деловых переговоров Иван Белозерцев поручил должностным лицам детально ознакомиться с работой компании в других российских регионах. С инвестором достигнута договоренность о подготовке конкретного проекта с учетом технических условий, существующих в Пензенской области, сообщает пресс-центр правительства региона.