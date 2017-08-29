По факту поджога лесных насаждений в Дзержинском районе Волгограда возбуждено уголовное дело. Об этом, как сообщил сегодня ИА "Высота 102" собкор ТАСС Игорь Каленич, ему сказали в Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, подозреваемые - двое подростков - подожгли девять участков лесополосы ради забавы.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в Дзержинском районе областного центра 25 августа произошло возгорание сухой травы на расстоянии 400 м от жилого дома. Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района, в возрасте 17 и 15 лет, которые были задержаны. Один из задержанных дал признательные показания.

В результате пожара огнем было уничтожено боле 500 м лесных и иных насаждений. Уголовное дело возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений путем поджога").

По данным следствия, подростки ради забавы подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки Дзержинского района Волгограда. Однако возгорание было вовремя замечено, не успев распространиться, и потушено благодаря совместным усилиям представителей спецслужб и местных жителей. Сейчас в отношении задержанных проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



