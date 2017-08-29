Жителей Волгоградской области приучат к ЧС

Процесс подготовки населения региона в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций усилят рядом мер. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора. В частности, не реже двух раз в год с чиновниками и муниципальными служащими, специалистами в сфере ГО и ЧС должны проводиться семинары, а также курсовое обучение. Органам местного самоуправления рекомендовано готовить население к опасностям, возникающим при военных конфликтах, а также при ЧС природного и техногенного характера. Особое внимание уделяется неработающему населению. Так, предполагается подготовка этой категории граждан путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС, а также распространение пособий, памяток, листовок и буклетов. Кроме того, в постановлении указано на необходимость привлечения неработающего населения на учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС по месту жительства. В организациях же теперь будет внедрен инструктаж по гражданской обороне, а вновь принятые работники обязаны будут проходить его в течение первого месяца работы. Изменения в постановление главы региона были внесены, когда в Волгоградской области действовал режим ЧС в связи с природными пожарами, которые принесли серьезный ущерб региону.



