|Общество
|29.08.2017 08:18
В Волгограде простятся с журналистом Ириной Медведевой
Завтра - 30 августа на Димитриевском кладбище в Дзержинском районе Волгограда в ритуальном зале с 10 до 11 утра пройдет церемония прощания с Ириной Медведевой, которая накануне скончалась после болезни. Ирина Медведева – известный волгоградский журналист, она работала во многих СМИ – начинала на радио «Европа Плюс», трудилась на муниципальном телевидении, на радио «КП», на ВГТРК. В последнее время Ирина Медведева работала в региональном информационно-аналитическом центре. Уход Ирины – это потрясение для родных, друзей и коллег. Редакция ИА «Высота 102» помнит и скорбит.
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|Общество
|29.08.2017 20:40
Жители сгоревшей улицы хутора Волгоградской области об огненном смерче: "Это было как в настоящем триллере"
Жителям хутора Ягодный Ольховского района Волгоградской области, потерявшим свои дома, огороды и хозяйства, помогают всем миром. Земляки и совсем незнакомые люди присылают погорельцам вещи, продукты, перечисляют деньги. Люди стали получать и первые выплаты по линии социальной защиты. Депутат Госдумы Анна Кувычко тоже приехала не с пустыми руками. О том, что пережили люди в тот страшный день, который они назвали настоящим "триллером", что им помогает не терять дух и как они видят свое будущее – в специальном видеорепортаже ИА «Высота 102».
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|Аналитика
|29.08.2017 20:18
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области гости из Твери пытались запустить в оборот фальшивые деньги
Смотрите сегодня в программе: процесс передачи компанией - застройщиком обновленного стадиона «Нефтяник» властям Волгограда затянулся. Новости ВолГТУ: открылся первый сертификационный центр для обучения специалистов в сфере управления проектами. Масштабная модернизация: замена тепловых сетей на улице Советской в Волгограде вышла на завершающий этап. Грозит до 8 лет: В Волгоградской области гости из Тверской области попытались запустить в оборот фальшивые деньги. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни....
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|Общество
|29.08.2017 17:35
Волгограде открылся первый действующий сертификационный центр управления проектами, созданный «Центром оценки и развития проектного управления» и Волгоградским опорным техническим университетом при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и Волгоградского областного бизнес-инкубатора. Как сообщает ИА «Высота 102», главной задачей центра станет подготовка и сертификация специалистов в сфере управления проектами. Пройти курс подготовки в волгоградском центре сможет любой, а сертифицироваться – все желающие независимо от того, посещали ли они занятия в самом центре или готовились самостоятельно. «Управление проектами — одно из самых быстроразвивающихся высокоэффективных направлений в сфере госуправления», – отметил советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов. ...
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|Спорт
|29.08.2017 17:27
Новый вратарь пришел в команду "Ротор-Волгоград" на смену Илье Гаврилову. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФК, контракт с клубом подписал 22-летний вратарь Денис Кавлинов. Уроженец Элисты начал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе "Краснодар", воспитанником которого он и является. На протяжении последних пяти лет Денис Кавлинов выступал в молодежном первенстве страны за "Краснодар" и во втором дивизионе за "Краснодар-2". В сезоне 2016-2017 годов играл за "Динамо" из Санкт-Петербурга. Тогда футбольный клуб северной столицы занял первое место в группе "Запад" ПФЛ.
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|Экономика
|29.08.2017 16:08
Работы по строительству крупного объекта коммунальной инфраструктуры, который возводится в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года, вышли на финишную прямую. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, завершено строительство двух напорных коллекторов централизованной системы канализации через реку Волга на очистные острова Голодный, и уже получено разрешение на их ввод в эксплуатацию. Строительство резервного кабеля электроснабжения на канализационные очистные сооружения о.Голодный также находится в завершающей стадии. Работы на правом берегу Волги завершены в полном объеме. В начале сентября планируется завершить строительно-монтажные работы на о.Голодный, после чего будет получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Напомним, объект под названием...
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|Общество
|29.08.2017 15:39
Стадион «Нефтяник», торжественно открывшийся после реконструкции 10 августа, оказался временно закрыт для юных спортсменов. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников футбольной секции, на новом поле состоялось всего несколько занятий, после чего было объявлено о временном прекращении тренировок. Причиной, как пояснили родителям тренеры, явился якобы незавершенный процесс передачи спортобъекта от застройщика местным властям. По сведениям информагентства, строительная компания до сих пор не передала в полном объеме городской власти документацию по возведенному стадиону. Отец одного из юных футболистов в конце минувшей недели направил обращения...
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|Экономика
|29.08.2017 15:16
Техническое перевооружение трубопровода диаметром 500 мм на улице Советской осуществляется одновременно на нескольких участках. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 4,6 км в однотрубном исчислении, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения». В настоящее время в границах от 13-й Гвардейской до улицы Соколова специалисты полностью демонтировали старую теплотрассу, на 60% выполнена укладка новых труб протяженностью более 1,4 км в однотрубном исчислении и монтаж неподвижных опор тепловой сети. Ведется обратная засыпка трубопроводов песком с укладкой разгрузочных плит. Параллельно организованы работы в границах от Комсомольской до Аллеи Героев. Здесь выполнен демонтаж асфальтового покрытия напротив гипермаркета, а также строительных конструкций...
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|Экономика
|29.08.2017 14:14
В пользу компании из Липецка завершилось рассмотрение иска о взыскании 5 миллионов рублей задолженности за демонтаж старого здания терминала в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в суде выступила компания ООО "ПрогрессСтрой" из Московской области, которая в ноябре 2016 года победила в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по сносу объекта. (Информагентство ранее об этом подробно рассказывало). Представители данной компании просили иск отклонить, утверждая, что произвели демонтаж здания Аэровокзала 200 собственными силами. Напомним, что конкурс состоялся только со второго раза. Первоначально организаций, желающих побороться за право заключения договора...
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|Расследования
|29.08.2017 14:01
К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда по фамилии Ширяев за кражу 6 пачек кофе из магазина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение суда, в одном из магазинов, расположенных в Красноармейском районе, он взял со стеллажа 250-граммовые упаковки кофе, спрятал их под куртку, а затем попытался вынести товар, не заплатив за него. На кассе "кофемана" попытались остановить сотрудники магазина, но он смог убежать с похищенным. В апелляции защита требовала для Ширяева более мягкое наказание, но суд оставил приговор без изменения, посчитав его справедливым. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено его раскаяние, явку с повинной и...
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|Общество
|29.08.2017 13:27
Процесс подготовки населения региона в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций усилят рядом мер. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора. В частности, не реже двух раз в год с чиновниками и муниципальными служащими, специалистами в сфере ГО и ЧС должны проводиться семинары, а также курсовое обучение. Органам местного самоуправления рекомендовано готовить население к опасностям, возникающим при военных конфликтах, а также при ЧС природного и техногенного характера. Особое внимание уделяется неработающему населению. Так, предполагается подготовка этой категории граждан путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС, а также распространение пособий,...
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|Расследования
|29.08.2017 12:29
К 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима приговорили жителя Светлоярского района, который управлял автомобилем в нетрезвом виде и публично оскорбил, а затем ударил сотрудника полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение суда, в апелляционной инстанции приговор признан законным и обоснованным, решение вступило в силу. Согласно материалам дела, житель района по фамилии Кумратов был остановлен старшим инспектором отдела ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт разозлил водителя, он начал оскорблять полицейского, выкрикивать в его адрес нецензурные слова и выражения в присутствии посторонних лиц. На этом нарушитель не успокоился. После потока оскорблений он ударил...
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|Общество
|29.08.2017 12:21
В Волгограде активизировались организации, специализирующиеся на понуждении граждан к установке новых приборов учета расхода электроэнергии. Расследование ИА «Высота 102» показало, что установщики счетчиков делают упор на «солидность» - либо звонят по телефону и строгим голосом требуют отчета о наличии приборов учета, либо раскладывают в почтовые ящики уведомления с печатями, подписями инспекторов и ссылками на федеральные законы. В тексте, как правило, содержится предупреждение от имени загадочной «энергосбытовой» организации о том, что в случае невыполнения потребителем обязанности по замене счетчика ему грозит «применение расчетных методов определения объема потребленной электроэнергии, предусмотренных законодательством РФ». Названия организаций, от имени которых фактически...
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|Происшествия
|29.08.2017 10:56
Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего адвоката из Котельниковского района, который хранил в своем доме большое количество оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). По данным следствия, подозреваемый, увлекающийся историей Великой Отечественной войны, на протяжении нескольких лет выезжал в составе поискового отряда в различные районы Волгоградской, Смоленской, Ленинградской областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны. Кроме того, он решил создать на территории своего домовладения экспозицию, собрав там предметы, связанные с жизнью, бытом,...
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|Я так думаю
|29.08.2017 10:38
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей
Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она видит реформаторство седьмого созыва заксобрания страны; рассказала о том, как за год с головой погрузилась в новую для себя жилищно-коммунальную проблематику и призналась в том, как профессия врача пригодилась ей на думских сессиях.
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|Расследования
|29.08.2017 10:08
Апелляционная инстанция Астраханского областного суда оставила без изменения приговор в отношении бывшего начальника судебного департамента Волгоградской области Владимира Безродного, сообщили ИА "Высота 102" в суде. Напомним, что Безроднов ранее был оправдан Ленинским районным судом "за непричастностью к преступлению", а бывший консультант отдела капстроительства управления Алексей Мальченко наказан штрафом в 24 млн рублей. Оба обвинялись в получении взяток. Прокуратура не согласилась с вынесенным решением и обжаловала приговор. В Астраханском облсуде уточнили, что Мальченко приговор смягчили. Апелляционная инстанция снизила ему сумму штрафа до 23 миллионов рублей. Как ранее сообщала "Высота 102", Владимир Безроднов на протяжении судебного следствия, которое...
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Общество
29 августа 20:40
29 августа 17:35
29 августа 13:27
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В Волгограде простятся с журналистом Ириной Медведевой 7
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