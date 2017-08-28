В Волгограде временно появятся бесплатные автобусы

На все время приостановки движения троллейбусов перевозку пассажиров по микрорайону «Семь ветров» будут осуществлять комфортабельные муниципальные автобусы большой вместимости по маршруту «Больничный комплекс – ул. Джаныбековская». Весь подвижной состав оборудован мощными климатическими системами, контроль его движения будет осуществляться посредством спутниковой связи ГЛОНАСС. Проезд в указанных автобусах для всех категорий граждан будет бесплатным независимо от направления и расстояния поездки.
На остановках «Колледж бизнеса» и «ул.Джаныбековская» пассажиры указанных автобусов смогут совершить пересадку на троллейбус маршрута №10, следующий до остановки «пл. Куйбышева», а также на трамваи маршрутов № 5, 7, 10, 12.