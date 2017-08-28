В Волгограде временно появятся бесплатные автобусы

Автобусы, вышедшие на замену троллейбусов на время реконструкции теплотрассы в Дзержинском районе, будут возить пассажиров бесплатно. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Напомним, в связи с проведением ремонтных работ по перекладке теплопровода вдоль проезжей части бульвара 30-летия Победы и ул. К. Симонова троллейбусная контактная сеть в микрорайоне «Семь ветров» будет временно обесточена, движение троллейбусов маршрутов №№15 и 15а приостанавливается с 29 августа по 8 сентября. Временное ограничение движения троллейбусов позволит подрядной организации осуществлять масштабные работы по реконструкции теплосетей в круглосуточном режиме с привлечением крупногабаритной спецтехники.

На все время приостановки движения троллейбусов перевозку пассажиров по микрорайону «Семь ветров» будут осуществлять комфортабельные муниципальные автобусы большой вместимости по маршруту «Больничный комплекс – ул. Джаныбековская». Весь подвижной состав оборудован мощными климатическими системами, контроль его движения будет осуществляться посредством спутниковой связи ГЛОНАСС. Проезд в указанных автобусах для всех категорий граждан будет бесплатным независимо от направления и расстояния поездки.

На остановках «Колледж бизнеса» и «ул.Джаныбековская» пассажиры указанных автобусов смогут совершить пересадку на троллейбус маршрута №10, следующий до остановки «пл. Куйбышева», а также на трамваи маршрутов № 5, 7, 10, 12.





