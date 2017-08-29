Первоклассники из Средней Ахтубы к школе готовы









Акция «К школе готов!» прошла накануне в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном центре социального обслуживания населения, на протяжении многих лет они помогают собрать в школу детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Всего в нынешнем году собрано 175 школьных наборов. «Мы развезли подарки по самым отдаленным поселениям района – и в степь, и в пойму. А сегодня завершаем акцию, организовав праздник для детей из поселения Средняя Ахтуба», - пояснила директор центра соцобслуживания населения Елена Соколова.





На игровой площадке собрались 30 будущих первоклассников вместе с родителями. Их тепло приветствовали руководители района и гости праздника. Среди которых и спонсоры – представители ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефтепродукт».

Генеральный директор общества Андрей Спирин лично вручил малышам красивые ранцы с полным набором принадлежностей для школьника. «Собрать ребёнка в школу всегда было непросто. Все хотят быть самыми лучшими и красивыми в свой первый школьный день. Поэтому, когда к нам обратились за помощью, с удовольствием откликнулись. Думаю, не случайно праздник организовали на игровой площадке, которая появилась благодаря, в том числе, выделенному нами в минувшем году гранту», - отметил Андрей Спирин.





Глава Среднеахтубинского муниципального района Владимир Бесштанов пояснил, что никто из будущих первоклассников не остаётся без внимания: «Не у каждого сегодня есть возможность собрать ребёнка в школу. Но районные власти, соцслужбы и предприниматели делают все, чтобы для детей начало учебы стало одним из самых замечательных событий в жизни».



