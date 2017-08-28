«Высота 102 ТВ»: Удачный подрядчик сделал рывок в деле строительства в Волгоградской области домов для переселенцев из аварийного жилья

Смотрите сегодня в программе: школьники Волгоградской области начнут учебный год с урока мужества на тему героической работы спецслужб во время масштабных пожаров. Посчитают всех: в Волгоградской области идет оценка ущерба от природных пожаров и выплата первоочередных денежных пособий пострадавшим жителям. Вручение ключей в сентябре: возведение в Краснослободске домов для переселенцев из аварийного жилья вышло на завершающий этап. Давай, до свидания: администрация Волгограда готова распрощаться с неудачными подрядчиками работ по программе благоустройства дворовых территорий.







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