Волжская автоколонна обновляет парк пассажирского транспорта

МУП «Автоколонна 1732» закупает 50 новых автобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, контракт на поставку первой партии заключен 21 августа. Современные автобусы до конца года выйдут на городские маршруты.

Первые 30 машин автоколонна получит в октябре, еще 20 – в ноябре текущего года. Автобусы низкопольные, адаптированы для маломобильных групп населения. Вместимость – 85 человек. Все машины оснащены информаторами для объявления остановок, цифровыми указателями маршрутов.

Поставщик автобусов - лизинговая компания ООО «Национальный оператор общественного транспорта». Муниципальное предприятие приобретает автобусы за счет собственных средств.

В администрации отмечают, одним из преимуществ новой техники является использование метанового топлива, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Приобретение автобусов стало возможным во многом благодаря господдержке по программе субсидирования при приобретении газомоторного транспорта.

Обновление подвижного состава продолжится, в планах МУП «Автоколонна 1732» - закупка следующей партии автобусов.



