В Волгоградской области православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы









Во всех православных храмах Волгоградской области сегодня прошли праздничные богослужения, посвященные Успению Пресвятой Богородицы, сообщает ИА "Высота 102". Этот праздник считается второй Пасхой. Ему предшествовал двухнедельный Успенский пост, который по своей строгости не уступает Великому посту.

Этот праздник окрашен одновременно и печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. В День Успения Пресвятой Богородицы верующие обязательно посещают храм, чтобы помолиться Богородице, попросить у нее защиты и покровительства и поблагодарить за помощь.

По церковному преданию, Матерь Божия заранее знала о времени своего перехода из одного мира в другой и готовилась к этому, соблюдая пост и читая молитву. В назначенный час Богородица будто уснула, предала свой дух в руки Господа. Апостолы похоронили Матерь Иисуса Христа в гробнице, где до этого были погребены ее родители. Только один из апостолов - Фома, находившийся на тот момент в Индии, не был свидетелем кончины Девы Марии. Прибыв в Иерусалим он захотел попрощаться с ней, но когда открыли гроб, он был пуст. Апостолам было возвещено, что Пречистая Матерь Иисуса Христа взята на небо вместе с телом. И теперь она будет заступницей и покровительницей всех, кто молитвенно обращается к ней за помощью.

Сегодня отмечается еще одна важная дата для Русской православной церкви - столетие со дня Поместного собора. Именно 28 августа 1917 года в Москве было решено возродить институт патриаршества.



