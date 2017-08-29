Как улучшить внешний вид знаковых мест города с целью повышения его привлекательности для туристов – такой была тема выездного совещания рабочей группы по развитию туризма в Волгоградской области. Выехали недалеко – на Центральную набережную, на Аллею Героев, улицу Комсомольская, площадь Ленина и в Комсомольский сад. В частности, во время совещания рассматривался вопрос освобождения территорий памятников и исторических мест от рекламных конструкций, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Отметим, в 2016 году область посетили 930 тысяч человек, что на 111 тысяч больше, чем в 2015-м. В настоящее время идет работа над созданием новых экскурсионных маршрутов. Кроме того, на территории Волгоградской области функционирует 312 объектов гостиничного бизнеса, вместимость которых в совокупности составляет свыше 21 тысячи человек. Для туристов создают новые интересные программы: в прошлом году были разработаны: экскурсия «Дорогами мировых религий» по Светлоярскому району, маршрут «Дубовский посад», тур «Как за Доном казаки гуляют» в Иловлинском районе, проект «Родина не по учебнику. Поселок Пятиморск». В этом году будет предложено еще четыре маршрута. Для повышения качества туристического продукта проводится добровольная аттестация экскурсоводов, в прошлом году ее прошли 70 специалистов. Активно готовятся к приему гостей и предприятия общественного питания - в ресторанах и кафе города уже появились меню на английском языке, в ближайшее время навыкам общения с иностранными туристами обучат персонал, резюмируется в сообщении структурного подразделения администрации региона.



