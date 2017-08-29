На улице Советской в Волгограде реконструировано 1,4 км теплотрассы





Техническое перевооружение трубопровода диаметром 500 мм на улице Советской осуществляется одновременно на нескольких участках. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 4,6 км в однотрубном исчислении, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения».

В настоящее время в границах от 13-й Гвардейской до улицы Соколова специалисты полностью демонтировали старую теплотрассу, на 60% выполнена укладка новых труб протяженностью более 1,4 км в однотрубном исчислении и монтаж неподвижных опор тепловой сети. Ведется обратная засыпка трубопроводов песком с укладкой разгрузочных плит.

Параллельно организованы работы в границах от Комсомольской до Аллеи Героев. Здесь выполнен демонтаж асфальтового покрытия напротив гипермаркета, а также строительных конструкций перекрытия теплового канала.

В ходе работ на Советской старую теплотрассу меняют на новые предизолированные трубы в пенополиуретановой оболочке. Это современная высококачественная изоляция, которая не разрушается со временем, значительно увеличивает надежность сети и позволит повысить качество оказания населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Техническое перевооружение магистрали синхронизировано с администрацией Волгограда и «Концессиями водоснабжения», которые во время выполнения работ на тепловых сетях реконструируют водопроводную сеть.

Важно, что масштабные изменения на улице Советской обновлением коммунальных сетей не ограничатся. По завершению замены теплотрассы будет произведено комплексное обновление асфальтового полотна. Здесь стоит отметить, что сегодня концессионными компаниями совместно с профильными ведомствами администрации Волгограда сформирован новый системный подход к реновации автомагистралей и инженерных систем, разработана схема поэтапного обновления изношенных коммуникаций, проходящих вдоль городских магистралей и дорог. Сначала проводится замена сетей, а затем подрядными организациями выполняется реконструкция дорожного полотна. Именно такая последовательность работ, согласованная и синхронизированная всеми ведомствами, становится залогом надежного и долговечного результата обновления жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Напомним, всего в реконструкцию теплового хозяйства Волгограда в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» в 2017 году инвестируют 1,85 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

Обзорное видео реконструкции - на "Высоте 102".









