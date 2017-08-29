Суд изучил финансовую сторону демонтажа старого здания терминала в аэропорту Волгограда









Первоначально организаций, желающих побороться за право заключения договора на выполнение функций по демонтажу здания аэровокзала 1959 года постройки не нашлось. Первоначальную (максимальную) цену договора, о чем ранее сообщала "Высота 102", пришлось увеличить с 12 миллионов 29 тысяч рублей до 16 миллионов 300 тысяч рублей. Заказчиком работ выступило ОАО "Международный аэропорт Волгоград". В пользу компании из Липецка завершилось рассмотрение иска о взыскании 5 миллионов рублей задолженности за демонтаж старого здания терминала в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в суде выступила компания ООО "ПрогрессСтрой" из Московской области, которая в ноябре 2016 года победила в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по сносу объекта. (Информагентство ранее об этом подробно рассказывало ). Представители данной компании просили иск отклонить, утверждая, что произвели демонтаж здания Аэровокзала 200 собственными силами. Напомним, что конкурс состоялся только со второго раза.Заказчиком работ выступило ОАО "Международный аэропорт Волгоград".

Согласно материалам суда, компания из Московской области после победы в конкурсе заключила в начале февраля 2017 года договор подряда с ООО "Ликвидатор" из Липецка. Новой компании предстояло не позднее 2 марта 2017 года произвести демонтаж здания в три этапа, причем всего за 5 миллионов рублей, в том числе НДС18% в размере 762 711,86 руб. На третьем этапе исполнения работ, как следует из документов суда, ООО "ПрогрессСтрой" без уведомления подрядчика самостоятельно нанял технику и приступил к вывозу строительного мусора, металлического лома и отходов, оставшихся после демонтажа здания. Подрядчик, тем временем, сроки, указанные в договоре, не нарушал, был готов выполнить эту часть работ без вмешательства кого-либо.

На суде ответчик утверждал, что липецкая компания не исполняла условия договора, в течение трех дней на объекте отсутствовали рабочие и техника, поэтому в адрес подрядчика была направлена соответствующая претензия. Однако подрядчик получил ее только 21 марта - через 19 дней после окончания оговоренного в договоре срока исполнения работ. Изучив доводы сторон и предоставленные материалы и доказательства, суд пришел к выводу, что свои обязательства подрядчик выполнил надлежащим образом.

Помимо долга в 5 миллионов рублей компания из Московской области должна выплатить пени в сумме 250 тысяч рублей и оплатить госпошлину в размере 49250 рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что снесенное здание Аэровокзала 200 ранее имело статус "международного". Теперь все международные вылеты осуществляются через новый терминал "С", который открыли для пассажиров в августе 2016 года. На месте здания бывшего Аэровокзала 200 идет строительство нового здания терминала "B" для внутренних линий. Планируется, что его возведут к апрелю 2018 года.



