Худрука Волгоградского НЭТа вызвали в суд по его авторским гонорарам





Арбитражный суд Волгоградской области принял решение о продолжении рассмотрении дела по иску ГБУК «Волгоградский государственный новый экспериментальный театр» к КСП Волгоградской области после привлечения в качестве третьего лица худрука театра Отара Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание назначено на середину сентября. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что в Волгоградском НЭТе требуют признать недействительным предписание аудиторов о приостановлении действия двух договоров, заключенных в конце 2014 года – лицензионного и авторского, а также производимые по ним выплаты до окончания контрольных мероприятий в отношении учреждения и принятия мер администрацией области по устранению выявленных нарушений. Поводом для предписания послужили материалы проверки деятельности Волгоградского нового экспериментального театра, которая выявила множество нарушений, свидетельствующих о вольном распоряжении в указанном учреждении культуры бюджетными деньгами региона, в том числе и по выплате многомиллионных авторских выплат. Так, установила КСП, при бывшем руководстве комитета культуры Волгоградской области был заключен контракт с худруком Отаром Джангишерашвили на выплату до 2025 года почти 30 миллионов рублей в качестве авторского вознаграждения, что, по мнению аудиторов, могло поставить театр на грань финансовой несостоятельности.

Ранее, напомним, группа ведущих артистов НЭТа безуспешно пыталась в суде оспорить снижение размера жалования с начала года. Волгоградский областной суд не нашел оснований для отмены решения районной инстанции об отказе в выплате 800 тысяч рублей в качестве надбавок актерам Нового экспериментального театра.



