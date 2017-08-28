"Ротор-Волгоград" покинул самый "дорогой" игрок









Волгоградский «Ротор» расторг контракт с одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба, голкипером Ильей Гавриловым. Информация об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня появилась на сайте болельщиков клуба. Сообщается, что расторжение контракта прошло по взаимному согласию. Футболист покинул команду в статусе свободного агента и до завершения периода дозаявок может перейти в другой клуб. Инициатором расторжения стал клуб города-героя. В пресс-службе ФК "Ротор-Волгоград" данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

О размере компенсации, которая должна быть выплачена уходящему вратарю за досрочный разрыв контракта, пока не сообщается. Нет сведений и о том, кто заменит покинувшего команду голкипера. Пока в заявке "Ротор-Волгоград" на игру в этом сезоне остаются два вратаря - Александр Кобзев и Валерий Поляков.