







На завершающий этап вышло возведение в Краснослободске домов по программе переселения граждан из аварийного жилья, реализуемой в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день квартиры в четырех новеньких трехэтажках в районе улицы Ватутина практически готовы принять новоселов. Всего это будет около 500 человек. Вручение ключей должно состояться до конца сентября. Процесс строительства жилья в Краснослободске сопровождался определенными сложностями -первоначально государственный контракт был заключен в 2016 году, но подрядчик не справился с обязательствами. «Контракт расторгли в одностороннем порядке, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков и, соответственно, регион был вынужден искать надежного подрядчика, который сможет в сжатые сроки завершить строительство этих домов», - рассказала ИА «Высота 102» заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Рената Кострова. В результате ответственный подход к делу, помноженный на профессионализм, в очередной раз продемонстрировала компания «Пересвет – Юг», хорошо известная в Волгограде по нескольким проектам. «Когда жилые дома в Краснослободске перешли к новому подрядчику, строительная готовность была низкая и составляла от 5 до 15 процентов», - подчеркнула Рената Кострова, курирующая в региональном комитете строительства направление переселения из аварийного жилфонда. «Компания «Пересвет – Юг» приступила к строительству четырех домов 2 июня. Два дома были на уровне фундамента, два - на уровне первых этажей. В условиях сжатого графика хорошо сработало наше строительно-монтажное управление. Одновременно на объекте работало до 400 человек и все успешно справились с задачей», - отметил генеральный директор компании «Пересвет –Юг» Алексей Цуканов.













Сегодня специалисты региональной комиссии обследовали дома на качество выполненных работ и отметили, что все соответствует требованиям и нормам. Помимо новых жилых помещений переселенцы из ветхого жилья получат приятный «бонус» от подрядчика - на придомовой территории оборудованы безопасные детские площадки с современными игровыми комплексами. По инициативе «Пересвет – Юга» в проект был внесен ряд улучшений - фасады домов выполнены из дорогостоящего износостойкого материала, а для внутренней отделки применили более качественные материалы.













В целом, как отмечают в региональном комитете строительства, мероприятия по реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах» завершаются. Помимо 4-х домов в Краснослободске почти готовы 4 дома в Калаче-на-Дону, кроме того, для переселенцев приобретено благоустроенное жилье в Урюпинске. Всего в Волгоградской области, с учетом расселения аварийных домов с 2013 года, 5062 человека из 193 аварийных домов получат новое жилье.