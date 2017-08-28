В Волгоградской области 46 семей, а это 92 человека, пострадавших от пожаров, получили право на оказание поддержки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, где состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Андрея Бочарова, на сегодняшний день к выплате уже назначено единовременное социальное пособие 89 гражданам в размере от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества. Девять семей выплаты уже получили. Завершить первоочередные выплаты планируется в трехдневный срок. При этом в регионе продолжает работу комиссия по формированию списка пострадавших на оказание помощи и единовременных выплат в связи с ущербом здоровью, полностью или частично утраченным имуществом.

Дополнительное внимание, подчеркнул губернатор, необходимо уделить людям старшего поколения, особенно одиноким, со слабым здоровьем, оставшимся без попечения детей. Для таких пострадавших в течение недели будет организовано и проведено дополнительное медицинское обследование, при необходимости – обеспечено временное проживание для лишившихся единственного жилья. Часть вопросов уже решена. Также в администрации региона определят ущерб, связанный c утратой домашних животных, птиц, кормов в личных хозяйствах, проведут работу по восстановлению поголовья и обеспечения кормами в полном объеме. При необходимости администрация Волгоградской области окажет содействие в поставке стройматериалов в районы, пострадавшие от пожаров.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о персональной ответственности глав муниципальных образований за работы по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении утраченного имущества. Главам администраций муниципальных образований совместно с сотрудниками социальных служб поручено провести сходы граждан, провести разъяснительную работу с людьми и держать ее под личным контролем. Также глава региона попросил депутатов Волгоградской облдумы, местного самоуправления активно подключиться к работе и принять участие во встречах, общении с людьми. «Вся необходимая помощь со стороны региона и государства будет оказана», - заключил губернатор.

Губернатор Волгоградской области также предложил провести урок мужества во всех школах 1 сентября, и рассказать детям о тех, кто принимал участие в спасении людей, населенных пунктов, с приглашением сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, военнослужащих, представителей казачества, добровольцев, простых жителей, принимавших участие в борьбе с огнем.



