



Более 300 участников из 35 регионов России съехались на Всероссийское совещание по вопросам садоводства и питомниководства. Как уже писало ИА «Высота 102» , в совещании принял участие глава Минсельхоза России Александр Ткачев, который высоко оценил достижения компании «Сады Придонья». Подробности визита ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Глава федерального ведомства побывал в центральном сельскохозяйственном управлении компании «Сады Придонья», где ведется уборка урожая яблок в садах интенсивного типа.













Президент компании Андрей Самохин рассказал о том, что «Сады Придонья» сегодня проводят серьезную работу по развитию интенсивного садоводства и выращиванию собственных высококачественных саженцев в питомниках в трех регионах (Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях).

«У нас конкурентные сорта и технологии, которые позволяют добиваться нужных результатов, – подчеркнул Андрей Самохин. – Необходимо, чтобы экономика в садоводстве была правильная, и мы могли заниматься его развитием эффективно. А главное, чтобы это работало не как подвиг, а система».

Для министра сельского хозяйства России была также организована демонстрация технологии корчевания, а также комбайнов для уборки вишни. По словам Александра Ткачева, в Волгоградской области сложные климатические условия, тем не менее, в «Садах Придонья» создают сады европейского уровня с высокой урожайностью. Это показатель того, что садоводы России в состоянии полностью покрывать потребность страны в яблоках.

После осмотра садов министр побывал на производстве компании, где смог оценить высокую оснащенность предприятия современным оборудованием, что позволяет выпускать качественную и конкурентоспособную отечественную продукцию.













Приглашая нажать символическую кнопку главу Минсельхоза России, президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин отметил, что для компании это огромная радость запустить производство с руководителем агропромышленного сектора РФ.













«Это благодарная тема, потому что этот завод точно работает для детишек, - сказал президент компании «Сады Придонья». – Он работает для будущих россиян, для тех, кто будет строить Россию дальше, больше и сильнее, в том числе российскую аграрную сверхдержаву».

В приветственном слове Александр Ткачев подчеркнул, что не в каждом регионе есть подобные предприятия, которые являются предметом гордости нашей страны. «Сегодня «Сады Придонья» – это передовой кластер, который объединяет в единую цепочку производство, переработку и реализацию продукции. Мы видим, как эту продукцию покупают во всех уголках нашей страны. Она пользуется большим спросом и за рубежом, – сказал глава министерства сельского хозяйства РФ. – А еще немаловажно, что доходы предприятия формируют областной и федеральный бюджеты. Я рад, что встреча садоводов России проходит здесь, в Садах Придонья. На примере вашего бизнеса мы рассмотрим, как нужно заниматься садами и питомниками России».

Все участники побывали на заводе по переработке плодов и фруктов на пюре, на котором в этом году была проведена масштабная строительная реконструкция и техническая модернизация.



