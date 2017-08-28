В Волгоградской области глава поселения приютила семью погорельцев

В Ольховском районе Волгоградской области объявлен сбор помощи семьям, оставшимся без жилья в результате пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, организован пункт приема предметов первой необходимости, личной гигиены, бытовых и постельных принадлежностей, посуды, продуктов питания и одежды по адресу: с. Ольховка ул. Комсомольская 7, кабинет №14. Телефоны для справок: 8-844-56- 2-13-40, 8-844-56-2-15-32.

Реквизиты для оказания благотворительной помощи:

Местная православная организация православный Приход храма Трех Святителей с. Ольховка Ольховского района Урюпинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)

ИНН/КПП 3422004760/342201001 Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк» г. Волгоград, р/с 40703810546170000005,

БИК 041806863, к/с 30101810900000000863.

Назначение платежа: «пострадавшим от пожара».

Напомним, в Ольховском районе 23 августа на территории села Ягодное в результате природного пожара от огня пострадало 26 домовладений, 13 семей потеряли жилье. Как рассказали в администрации района, люди уже несут предметы первой необходимости и продукты в пункт приема, также к акции подключились магазины. Однако пока собранных вещей и продуктов недостаточно, так как потерявшие жилье люди остались буквально в чем были и не успели даже забрать документы. «Очень надеемся на помощь волгоградцев и жителей других регионов», - подчеркнули в администрации. В настоящее время оставшиеся без крова селяне разместились у своих родственников или в том же селе, или в других населенных пунктах района. Одну семью погорельцев приютила у себя глава Ягодного сельского поселения Надежда Черникова.



