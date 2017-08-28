В Волгограде нашли подозреваемых в поджоге лесопосадки









Полиция установила личности возможных поджигателей лесопосадки в Дзержинском районе Волгограда, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. Напомним, 25 августа в 400 метрах от дома №17 по улице Космонавтов в лесопосадке произошло возгорание сухой травы общей площадью 1 га. В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены 6 очагов возгорания, а также следы умышленных действий неизвестных лиц, приведшие к возгоранию.

Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Сотрудниками полиции были организованы мероприятия по установлению их личностей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района в возрасте 17 и 15 лет. Сейчас с ними работают следователи, выясняются мотивы их действий.

Ответственность за подобные действия предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима", предусматривающей штраф до четырех тысяч рублей, а также ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога", предусматривающей наказание в виде штрафа до 1 млн. рублей, вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.



