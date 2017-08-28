Жителей Волжского призвали к автотрезвости









Волжский филиал пивоваренной компании АО «САН ИнБев» совместно с УГИБДД РФ по городу Волжскому провели акцию «Автотрезвость», направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя, в том числе предотвращение употребления его за рулем. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе АО «САН ИнБев», на центральной площади Волжского сотрудники филиала компании распространили информационные буклеты «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения. А также продемонстрировали специально разработанные очки-тренажеры DrunkGoggles, имитирующие воздействие алкоголя на поведение человека. Кроме того, пивовары провели социальный опрос среди водителей-жителей города Волжского о проблеме пьянства за рулем. В компании уверены, что решение проблемы употребления алкоголя за рулем требует совместных действий правоохранительных органов и органов власти, производителей алкогольной продукции и всего общества в целом.

«Защитные очки Drunk Goggles» наглядно демонстрируют, как может влиять алкоголь на мозг человека, его зрение и внимание– комментирует мероприятие начальник отдела пропаганды УГИБДД РФ по городу Волжскому Алексей Клинков. – Нетрезвый водитель не может адекватно оценить свое состояние и ситуацию на дороге. Цель сегодняшней акции – повысить социальную ответственность волжан-водителей, проинформировать людей, к чему может привести управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Нам важно сообща и последовательно формировать в обществе культуру ответственного употребления алкоголя».

Напомним, в мае 2017 года в Волгоградской области официально запущен международный социальный проект «Автотрезвость», благодаря которому ученики 23 ведущих автошкол региона регулярно проходят обучение в рамках внедренного образовательного курса «Алкоголь и автомобиль». На специальных занятиях слушатели автошкол получают исчерпывающую информацию о статистике нетрезвого вождения в России, влиянии алкоголя на организм водителя, ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и важной роли каждого из нас в предотвращении ДТП с участием пьяных водителей. Лекции, видеоролики, упражнения с очками DrunkGoggles, а также дискуссии в классе помогают будущим водителям сделать правильный выбор – #питьнельзярулить.

Проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей стратегии Российской Федерации в области безопасности дорожного движения и поддерживает инициативы по снижению уровня смертности и травматизма на дорогах РФ. Основная цель проекта – повлиять на общественное мнение, сделать вождение в нетрезвом состоянии неприемлемым и невозможным.

Инициатором проекта по снижению рисков вождения в нетрезвом состоянии, получившим в России название «Автотрезвость», стал Международный альянс за ответственное потребление алкоголя (International Alliance for Responsible Drinking – IARD), который вовлек в проект российские алкогольные компании. В 2015 году проект «Автотрезвость» получил одобрение ГУ ОБДД МВД России и был рекомендован для дальнейшего распространения Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки Российской Федерации. В Волгоградской области проект реализуется по инициативе компании «САН ИнБев».



