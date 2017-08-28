В Волгоградской области у недобросовестного застройщика изымают земли









Компания-застройщик "АхтубаСитиПарк" может лишиться двух земельных участков, расположенных в 3,2 км от поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", решение об истребовании спорной земли из чужого недобросовестного владения принял арбитражный суд Волгоградской области. С 2015 года мэрия Волжского пытается истребовать в собственность городского округа два земельных участка, принадлежащих на праве собственности индивидуальному предпринимателю Михаилу Воронову. По делу проходят два соответчика - ЗАО "МСК Классик" и ООО "АхтубаСитиПарк", которые, соответственно, являются арендатором и субарендатором земли. Ранее судебный спор завершился не в пользу администрации Волжского. Однако в июле 2016 года Арбитражный суд Поволжского округа прежние решения отменил, направил дело на новое рассмотрение. Суд заново рассмотрел все материалы и принял решение удовлетворить иск в полном объеме. Два земельных участка площадью 47 403 кв. м. и 3697 кв. м. должны быть истребованы из незаконного владения индивидуального предпринимателя, арендатора и субарендатора. Так, в суде установлено, что земли Воронов получил незаконно. В материалах дела указано, что спорные земельные участки образовались на землях, которые с 1993 года находились в постоянном пользовании города Волжского, а затем вошли в границы города согласно закону Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом города Волжского Волгоградской области" и городскому положению "Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области". Передача земли в собственность ответчика была осуществлена уже после того, как земельный участок в установленном законом порядке был включен в границы населенного пункта. Данное решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что печально известная компания-застройщик "АхтубаСитиПарк" в настоящее время проходит процедуру банкротства. Два года назад почти 300 человек, вложивших деньги в строительство, должны были въехать в свои квартиры, но этого не произошло. Гендиректор управляющей организации "Классик" - учредитель компании-застройщика "АхтубаСитиПарк" Василий Боровцов, арестован. Предполагается, что он непосредственно причастен к выводу средств дольщиков, вследствие чего три дома в жилом комплексе так и не были сданы в эксплуатацию. То есть фактически из 320 млн рублей, собранных с дольщиков по 214 договорам, "исчезли" порядка 42 млн рублей, что и стало причиной недоделок в домах. Кроме того, ранее в рамках расследования уголовного дела об обмане дольщиков также был задержан директор ООО "АхтубаСитиПарк" Вадим Старцев, он является еще одним фигурантом уголовного дела.



