Есть ли смысл банкротиться?

Принятый в 2015 году закон о банкротстве физических лиц, казалось, стал долгожданным для сотен тысяч россиян, чьи долги превысили все возможные личные доходы и резервы. Однако, как говорит статистика, за полтора года действия закона банкротами признано не так уж много физических лиц. В чем причина - разбирался журналист ИА «Высота 102».





Кто может стать банкротом?

Если ваш долг менее 500 тысяч рублей, и задолженность просрочена менее чем на 3 месяца – этот вариант не для вас. В противном случае вы вполне можете подавать документы на банкротство. И решается этот вопрос только через суд. Какие документы необходимы? Их – немало.









Долги придется отдать

Огромным заблуждением многих стало то, что объявленный банкротом гражданин автоматически освобождается от всех обязательств. Долги надо будет отдать. А для этого у вас отнимут всё лишнее, оставив лишь минимум, на который можно будет существовать. Что останется банкроту? Единственное жилье, средства на оплату ЖКХ, личные недорогие вещи и необходимый минимум на питание. И если вдруг выяснится, что перед подачей заявления на банкротство вы переоформили на родственников пару квартир, дачу и автомобиль, финансовый управляющий отменит все эти сомнительные сделки. Итак, ваше имущество обязательно продадут на торгах, оставив самое необходимое. Уже задумались? Тогда еще о минусах.





Чем грозит банкротство?

Все ваши счета будут подконтрольны, финансовый управляющий не даст потратить ни одной лишней копейки, которые вы должны кредиторам. Контроль этот может быть долгим – от полутора до нескольких лет, поэтому «шиковать» не придется. Кроме того, бизнес – не для вас. В течение 5 лет вы не сможете им заниматься, а также брать новые кредиты, и занимать руководящие должности. Начнете скрывать доходы – обвинят в мошенничестве.

Мало того, сама процедура банкротства обойдется вам недешево. Некоторые эксперты считают, что этот фактор очень влияет на принятие гражданами решения о банкротстве. Сколько это стоит? По разным оценкам от 40 до 85 тысяч рублей, иногда и больше.





Какие долги не спишут

Если потенциальный банкрот думает, что начнет жизнь с «чистого листа», это не совсем так. Судебные приставы в любом случае придут за просроченными алиментами, не будут списаны долги и по возмещению вреда имуществу и здоровью третьих лиц.





Свобода – дороже!

Если всё так не так радостно, зачем банкротство? Это, пожалуй, для тех, кому уже невыносимо жить под бременем долгов. Представьте: ни звонков, ни приходов коллекторов, ни постоянных напоминаний, а иногда и угроз кредиторов: «Должок!!!». Мало того, вас никто не выгонит из собственного дома, и не лишит последних ботинок. И самое важное – вы знаете, что долги ваши больше не растут, проценты, штрафы и пени не начисляются. Очевидно, оно необходимо и тем, у кого многомиллионные долги, и выплатить их не предоставляется возможным – жизни не хватит.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



