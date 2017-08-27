В Волгоградской области локализованы все природные пожары

Группировке пожарных подразделений удалось локализовать возгорания сухой растительности и не допустить распространения огня на населенные пункты и дачные общества в Городищенском, Иловлинском и Дубовском районах Волгоградской области. Как уточнили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, последнее возгорание было потушено в районе хутора Варламов на границе Городищенского и Иловлнского районов. Сильные порывы ветра осложняли работу задействованных сил и средств. Эвакуация населения не проводилась.

Авиацией МЧС России в составе 5 воздушных судов (2 самолета Бе-200, 1 самолет ИЛ-76, 2 вертолета МИ-8) на очаги пожаров только за сегодняшние сутки было сброшено более 1250 тонн воды, произведено 126 сбросов. В настоящий момент работа авиации прекращена. Все воздушные судна находятся в аэропорту областного центра и готовы приступить к работе завтра в светлое время суток. Наземная группировка продолжает ликвидацию тлеющих очагов. В круглосуточном режиме организовано патрулирование мобильных групп.

На территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Продолжает действовать режим ЧС.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области привлечено более 1750 человек и более 200 единиц техники, включая авиационное крыло МЧС России из 5-ти воздушных судов.





