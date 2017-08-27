«Ротор-Волгоград» проиграл на домашнем поле «Балтике» из Калининграда - 0:1.

Завершился первый по-настоящему домашний матч команды «Ротор-Волгоград». К сожалению, волгоградская команда проиграла «Балтике» из Калининграда со счетом 0:1. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «Ротор-Волгоград» впервые играл на отремонтированном поле стадиона «Зенит». Борьба в первом тайме прошла преимущественно на половине поля хозяев и лишь в конце тайма любимая команда города-героя начала атаковать. Но гости отличились хорошо выстроенной защитой и волгоградцам так и не удалось порадовать фанатов голами. Открыли счет во втором тайме гости - на 53-ей минуте мяч в ворота «Ротор-Волгограда» забил нападающий «Балтики» Александр Касьян . Игроки «Ротора» ответили рядом опасных моментов - особенно впечатляющими были настоящие штурмы ворот «Балтики» на 54-ой и 68-ой минуте, но успехом они не увенчались. После окончания матча игроки волгоградской команды подошли к фанатскому сектору и поблагодарили фанатов за поддержку. 6 сентября «Ротор Волгоград» сыграет на домашнем стадионе с командой из Санкт-Петербурга «Зенит-2».



